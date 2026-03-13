Mendoza: habrá cortes de luz en 4 departamentos este fin de semana del 14 y 15 de marzo

Mendoza: habrá cortes de luz en 4 departamentos este fin de semana del 14 y 15 de marzo

#Mendoza

Edemsa realizará tareas de mantenimiento en barrios de Tunuyán, Ciudad, Luján y Tupungato.

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Redacción ElNueve.com

Durante la mañana y tarde de este sábado 14 y domingo 15 de marzo, vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde Edemsa, el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: Tunuyán, Ciudad, Luján de Cuyo y Tupungato.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Los cortes de luz para este sábado 14 y domingo 15 de marzo

Estos son los cortes de luz para este sábado 14 y domingo 15 de marzo:

Mirá todos los cortes de luz programados para esta semana 

Desde Edemsa explicaron que estas interrupciones forman parte de tareas programadas de mantenimiento y mejoras en la infraestructura eléctrica, necesarias para garantizar el correcto funcionamiento del servicio.

Ante esta situación, se recomienda a los vecinos de las zonas afectadas tomar precauciones y organizar sus actividades durante los horarios en los que se realizarán los trabajos.

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