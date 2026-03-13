Mendoza: habrá cortes de luz en 4 departamentos este fin de semana del 14 y 15 de marzo

Edemsa realizará tareas de mantenimiento en barrios de Tunuyán, Ciudad, Luján y Tupungato.

Durante la mañana y tarde de este sábado 14 y domingo 15 de marzo, vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde Edemsa, el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: Tunuyán, Ciudad, Luján de Cuyo y Tupungato.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Los cortes de luz para este sábado 14 y domingo 15 de marzo

Estos son los cortes de luz para este sábado 14 y domingo 15 de marzo:

Sábado 14 Tunuyán En calle La Luz, entre Paso de Los Andes y Los Volcanes. En calle Paso de Los Andes, entre Bertona y La Luz; Villa Seca. De 9.30 a 13.30 h. Domingo 15 Ciudad En calle 9 de Julio, entre Espejo y Gutiérrez. De 8.00 a 12.00 h.

En la intersección de calle Don Bosco con San Juan y zonas aledañas. De 9.00 a 13.00 h.

En la intersección de calle José Vicente Zapata con San Juan y adyacencias. De 8.30 a 12.30 h. Luján En calle Besares, hacia el oeste de San Martín; Chacras de Coria. De 8.30 a 12.30 h.

En calle Cubillos, entre Besares y Matheu, y áreas adyacentes; Chacras de Coria. De 8.30 a 12.30 h. Tupungato En calle La Gloria, hacia el norte del barrio San José. En el barrio San José y en calles Filipini y La Carrera (o Ancón); Villa Bastías. De 9.00 a 11.00 h.

Desde Edemsa explicaron que estas interrupciones forman parte de tareas programadas de mantenimiento y mejoras en la infraestructura eléctrica, necesarias para garantizar el correcto funcionamiento del servicio.

Ante esta situación, se recomienda a los vecinos de las zonas afectadas tomar precauciones y organizar sus actividades durante los horarios en los que se realizarán los trabajos.