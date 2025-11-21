Mendoza: habrá cortes de luz en 3 departamentos este sábado 22 y domingo 23 de noviembre

Edemsa realizará cortes de luz este fin de semana en barrios de Tunuyán, San Carlos y Tupungato.

La empresa Edemsa informó que este sábado 22 y domingo 23 de noviembre se llevarán a cabo nuevos cortes programados de electricidad en distintas localidades de Mendoza.

Estos trabajos se deben a tareas de mantenimiento en la red eléctrica.

Los cortes afectarán a barrios de Tunuyán, San Carlos y Tupungato.

Estos son los cortes de luz para este sábado 22 y domingo 23 de noviembre del 2025:

Sábado 22/11/2025

Tunuyán

En calle San Pablo, entre La Pampa (o escuela Clotilde Lanne de Cibert) y Finca Zuccardi Las Cuchillas; Los Árboles. De 14.30 a 18.30 h.

San Carlos

En calle Corvalán, hacia el sur de El Badén. De 9.30 a 13.30 h.

Domingo 23/11/2025

Tupungato

En la Ruta Provincial N°86, entre el cruce del barrio Entrevides y el Mirador del Valle (letrero de Tupungato); La Arboleda. De 9.30 a 12.30 h.