Mendoza: habrá cortes de luz en 3 departamentos este sábado 22 y domingo 23 de noviembre

Edemsa realizará cortes de luz este fin de semana en barrios de Tunuyán, San Carlos y Tupungato.
La empresa Edemsa informó que este sábado 22 y domingo 23 de noviembre se llevarán a cabo nuevos cortes programados de electricidad en distintas localidades de Mendoza.
Estos trabajos se deben a tareas de mantenimiento en la red eléctrica.
Los cortes afectarán a barrios de Tunuyán, San Carlos y Tupungato.
Estos son los cortes de luz para este sábado 22 y domingo 23 de noviembre
Estos son los cortes de luz para este sábado 22 y domingo 23 de noviembre del 2025:
Sábado 22/11/2025
Tunuyán
- En calle San Pablo, entre La Pampa (o escuela Clotilde Lanne de Cibert) y Finca Zuccardi Las Cuchillas; Los Árboles. De 14.30 a 18.30 h.
San Carlos
- En calle Corvalán, hacia el sur de El Badén. De 9.30 a 13.30 h.
Domingo 23/11/2025
Tupungato
- En la Ruta Provincial N°86, entre el cruce del barrio Entrevides y el Mirador del Valle (letrero de Tupungato); La Arboleda. De 9.30 a 12.30 h.
Recomendaciones durante los cortes programados
Desde Edemsa recomiendan a los usuarios:
- Desconectar equipos eléctricos sensibles.
- Evitar el uso de electrodomésticos de alto consumo durante los cortes.
- Mantener cerradas las heladeras y freezers para conservar la cadena de frío.
- Tomar las precauciones necesarias si se utilizan equipos médicos que requieran energía eléctrica.