Mendoza: habrá cortes de luz en 3 departamentos este fin de semana del 18 y 19 de abril

Edemsa realizará tareas de mantenimiento en barrios de Tupungato, Guaymallén y Luján.
Edemsa informó que este sábado 18 y domingo 19 de abril se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.
Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.
Los departamentos afectados serán: Tupungato, Guaymallén y Luján.
A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:
Los cortes de luz para este sábado 18 y domingo 19 de abril
Sábado 18/04/2026
Tupungato
- En la Ruta Provincial N°89, entre calles Costa Canal e Independencia; Cordón del Plata. De 9.00 a 13.00 h.
- Entre calles Correa, Zapata, Belgrano y Perú. En el barrio Virgen de Lourdes. De 9.15 a 13.15 h.
Domingo 19/04/2026
Guaymallén
- En calle Buenos Vecinos, entre Buena Nueva y Guaymaré. En calles Prolongación de Ferrari, Lillo y Mariani, entre Buenos Vecinos y Milagros. En calles Pujol y Agüero, hacia el este de Buenos Vecinos, y zonas aledañas; Los Corralitos. De 8.30 a 14.30 h.
Luján
- En el Parque Industrial Petroquímico y adyacencias. De 8.00 a 12.00 h.
Tupungato
- En calle 9 de Julio, entre Almirante Brown y Güemes. En calles Río de las Tunas y Amadeo Tassi. De 9.30 a 11.30 h.
- En calle El Álamo, entre Valderrama y calle N°8; Cordón del Plata. De 9.00 a 13.00 h.