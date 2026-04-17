Mendoza: habrá cortes de luz en 3 departamentos este fin de semana del 18 y 19 de abril

Edemsa realizará tareas de mantenimiento en barrios de Tupungato, Guaymallén y Luján.

Edemsa informó que este sábado 18 y domingo 19 de abril se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: Tupungato, Guaymallén y Luján.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Los cortes de luz para este sábado 18 y domingo 19 de abril

Sábado 18/04/2026

Tupungato

En la Ruta Provincial N°89, entre calles Costa Canal e Independencia; Cordón del Plata. De 9.00 a 13.00 h.

Entre calles Correa, Zapata, Belgrano y Perú. En el barrio Virgen de Lourdes. De 9.15 a 13.15 h.

Domingo 19/04/2026