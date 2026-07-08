Mendoza: habrá cortes de luz en 2 departamentos este jueves 9 de julio

Edemsa informó que este jueves 9 de julio se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: Tunuyán y San Carlos.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Los cortes de luz para este jueves 9 de julio

Estos serán los cortes de luz para este jueves 9 de julio:

Tunuyán

Entre calles Armada Argentina, Derqui, 25 de noviembre y La Argentina y áreas adyacentes. De 9.00 a 13.00 h.

San Carlos