Mendoza: habrá cortes de luz en 10 departamentos este miércoles 23 de septiembre

Edemsa realizará tareas de mantenimiento en barrios de Guaymallén, Las Heras, Lavalle, Luján, Maipú, Tunuyán, Tupungato, San Carlos, San Rafael y Malargüe.

Edemsa informó que este miércoles 23 de septiembre se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: Guaymallén, Las Heras, Lavalle, Luján, Maipú, Tunuyán, Tupungato, San Carlos, San Rafael y Malargüe.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Los cortes de luz para este miércoles 23 de septiembre

Estos son los cortes de luz para este miércoles 23 de septiembre:

Guaymallén

Entre calles Mauricio Grenon, San Miguel, Ferrari y Tabanera. En calle Miralles, entre Roque Sáenz Peña y Ferrari y zonas aledañas; kilómetro 8. De 9.00 a 13.00 h.

En la intersección de calles Tirasso y Fitz Roy y áreas adyacentes; El Sauce. De 9.30 a 13.30 h.

Las Heras

Entre calles Julio Argentino Roca, Libertador General San Martín, Caseros y Mitre y zonas aledañas. De 9.45 a 13.45 h.

Lavalle

En calle Del Medio, hacia el oeste de Arenales y áreas adyacentes; La Palmera. De 9.15 a 13.15 h.

Luján

En calle Terrada, hacia el sur de Olavarría y zonas aledañas; Perdriel. De 9.30 a 13.30 h.

En calle Terrada, entre Olavarría y callejón Norton y áreas adyacentes; Perdriel. De 9.30 a 13.30 h.

Maipú

En calle Las Margaritas, hacia el norte de Los Valencianos. En el loteo Las Margaritas y zonas aledañas; Fray Luis Beltrán. De 9.45 a 13.45 h.

Entre calles Vicente López y Planes, callejón Priuski, Flores y Las Polvaredas y áreas adyacentes; Santa Blanca. De 14.30 a 18.30 h.

Entre calles Juan B. Justo, Padre Vázquez, Falucho, Martinez, y Maza y zonas aledañas. De 9.00 a 13.00 h.

Tunuyán

Entre calles Bombal Sur, Carlos Pellegrini, Derqui y La Consulta; El Totoral. De 9.15 a 13.15 h.

En calle Olazabal, entre calles San Lorenzo y Bombal Sur; El Totoral. De 9.15 a 13.15 h.

Tupungato

En calle El Vencedor, entre calle San Pablo y Bodega Michelini Mufatto Trinchera; Gualtallary. De 9.45 a 13.45 h.

San Carlos

Entre calles El Retiro, Pascual Suárez y Ruta Nacional N°40; El Cepillo. De 14.30 a 18.30 h.

En calle Independencia, entre 3 De Febrero y Leopoldo Suárez. En el barrio Lemos II y zonas aledañas; La Consulta. De 9.30 a 13.30 h.

Entre calles Don Bosco, Belgrano, Ruta Nacional N°40 y Ruta Nacional N°40 Vieja. De 15.00 a 19.00 h.

En calle San Martín Norte, entre Emilio Curto y El Álamo. Entre calles El Carolino, Videla Zapata y José Vicente Zapata; La Consulta. De 9.00 a 13.00 h.

San Rafael

En calle Los Carolinos, entre La Correina y El Cipres y zonas aledañas; Los Claveles. De 8.30 a 12.30 h.

Entre calles Fray Inalicán, 9 de Julio, Cuartara y Guiraldes. De 9.00 a 13.00 h.

En calle El Toledano, entre Hipólito Yrigoyen y Sarmiento; El Toledano. De 15.00 a 19.00 h.

En Ruta Provincial N°154, entre Navarro y Florida; Colonia Española. De 15.30 a 19.30 h.

Malargüe