Mendoza: habrá cortes de luz en 10 departamentos este martes 22 de septiembre

Edemsa realizará tareas de mantenimiento en barrios de Ciudad, Guaymallén, Las Heras, Lavalle, Luján, Maipú, Tunuyán, Tupungato, San Carlos, San Rafael.
Edemsa informó que este martes 22 de septiembre se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.
Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.
Los departamentos afectados serán: Ciudad, Guaymallén, Las Heras, Lavalle, Luján, Maipú, Tunuyán, Tupungato, San Carlos, San Rafael.
A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:
Los cortes de luz para este martes 22 de septiembre
Estos son los cortes de luz para este martes 22 de septiembre:
Ciudad
- En calle Coronel Díaz, Videla Castillo, Santiago del Estero y Salta y zonas aledañas. De 10.00 a 14.00 h.
Guaymallén
- Entre calles Bandera de Los Andes, Chacabuco y Ruta Provincial N°50. De 9.30 a 13.00 h.
- Entre calles Guillermo Kraff, Lemos, Tabanera, Ferrari y zonas aledañas; Los Corralitos. De 9.00 a 13.00 h.
Las Heras
- En la intersección de calles Gutiérrez y Los Algarrobos y zonas aledañas; Capdeville. De 9.30 a 13.30 h.
- En Ruta Nacional N°40, entre Ruta Provincial N°34 y calle El Arenal y zonas aledañas; Capdeville. De 9.15 a 13.15 h.
Lavalle
- En calle Proyectada V331 y zonas aledañas; Paramillo. De 11.00 a 15.00 h.
Luján
- En calle Costa Flores, entre Brandsen y barrio Juan Giménez y áreas adyacentes; Perdriel. De 9.30 a 13.30 h.
Maipú
- En la intersección de Urquiza y Mármol y zonas aledañas; Coquimbito. De 8.30 a 10.30 h.
Tunuyán
- En calle Otero Las Rosas, entre Ruta Provincial N°93 O Carril Casas Viejas y calle José Fuertes. En José Fuertes, entre Otero y Ruta Provincial N°92 O Quintana. En el barrio las Rosas y áreas adyacentes; Colonia las Rosas. De 9.45 a 13.45 h.
Tupungato
- En calle La Vencedora, entre Ruta N°89 y Bodega Michelini Mufatto Trinchera; Gualtallary. De 9.30 a 13.30 h.
San Carlos
- En Ruta Nacional N°143, hacia el sur de loteo Navarro; Pareditas. De 15.30 a 19.30 h.
- En calle Fuerte San Juan, hacia el sur de Ruta Nacional N°143; Pareditas. De 15.30 a 19.30 h.
- En Ruta Nacional N°40 Vieja, hacia al sur de Escuela N°1-460 Libertad; Pareditas. De 10.30 a 14.30 h.
San Rafael
- Entre calles Roca, Las Aucas, Juarez Celma y Servando Butti. En calle Los Sauces, entre Blas Parera y Lisandro de La Torre. De 9.00 a 13.00 h.
- Entre Ruta Provincial N°154, Sarmiento, Pasatiempo y Estancia El Globo; Cuadro Nacional. De 8.30 a 12.30 h.