Mendoza: habrá cortes de luz en 10 departamentos este martes 22 de septiembre

Edemsa realizará tareas de mantenimiento en barrios de Ciudad, Guaymallén, Las Heras, Lavalle, Luján, Maipú, Tunuyán, Tupungato, San Carlos, San Rafael.

Edemsa informó que este martes 22 de septiembre se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: Ciudad, Guaymallén, Las Heras, Lavalle, Luján, Maipú, Tunuyán, Tupungato, San Carlos, San Rafael.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Los cortes de luz para este martes 22 de septiembre

Estos son los cortes de luz para este martes 22 de septiembre:

Ciudad

En calle Coronel Díaz, Videla Castillo, Santiago del Estero y Salta y zonas aledañas. De 10.00 a 14.00 h.

Guaymallén

Entre calles Bandera de Los Andes, Chacabuco y Ruta Provincial N°50. De 9.30 a 13.00 h.

Entre calles Guillermo Kraff, Lemos, Tabanera, Ferrari y zonas aledañas; Los Corralitos. De 9.00 a 13.00 h.

Las Heras

En la intersección de calles Gutiérrez y Los Algarrobos y zonas aledañas; Capdeville. De 9.30 a 13.30 h.

En Ruta Nacional N°40, entre Ruta Provincial N°34 y calle El Arenal y zonas aledañas; Capdeville. De 9.15 a 13.15 h.

Lavalle

En calle Proyectada V331 y zonas aledañas; Paramillo. De 11.00 a 15.00 h.

Luján

En calle Costa Flores, entre Brandsen y barrio Juan Giménez y áreas adyacentes; Perdriel. De 9.30 a 13.30 h.

Maipú

En la intersección de Urquiza y Mármol y zonas aledañas; Coquimbito. De 8.30 a 10.30 h.

Tunuyán

En calle Otero Las Rosas, entre Ruta Provincial N°93 O Carril Casas Viejas y calle José Fuertes. En José Fuertes, entre Otero y Ruta Provincial N°92 O Quintana. En el barrio las Rosas y áreas adyacentes; Colonia las Rosas. De 9.45 a 13.45 h.

Tupungato

En calle La Vencedora, entre Ruta N°89 y Bodega Michelini Mufatto Trinchera; Gualtallary. De 9.30 a 13.30 h.

San Carlos

En Ruta Nacional N°143, hacia el sur de loteo Navarro; Pareditas. De 15.30 a 19.30 h.

En calle Fuerte San Juan, hacia el sur de Ruta Nacional N°143; Pareditas. De 15.30 a 19.30 h.

En Ruta Nacional N°40 Vieja, hacia al sur de Escuela N°1-460 Libertad; Pareditas. De 10.30 a 14.30 h.

San Rafael