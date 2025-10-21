Mendoza: estos son los cortes programados para este miércoles 22 de octubre en 7 departamentos

Edemsa comunicó que habrá trabajos de mantenimiento en barrios de Las Heras, Luján de Cuyo, Maipú, Tunuyán, San Carlos, San Rafael y Malargüe.

La empresa Edemsa informó que este miércoles 22 de octubre se llevarán a cabo nuevos cortes programados de electricidad en distintas localidades de Mendoza.

Estos trabajos se deben a tareas de mantenimiento en la red eléctrica.

Los cortes afectarán a barrios de: Las Heras, Luján de Cuyo, Maipú, Tunuyán, San Carlos, San Rafael y Malargüe.

Lugares y horarios de los cortes de luz para este miércoles 22/10/2025

Las Heras

En la intersección de calles San Esteban con Lavalle y zonas aledañas; El Algarrobal. De 9.00 a 13.00 h.

Entre calles Las Orquídeas, Los Gladiolos, José Segura, Democracia, Los Ceibos y zonas aledañas; El Plumerillo. De 14.30 a 17.30 h.

Luján

En calle Castro Barros, entre San Martín y Acceso Sur. En el barrio Mutual YPF y adyacencias; Carrodilla. De 9.30 a 12.00 h.

Hacia el noreste de la intersección de Acceso Sur y calle Anchorena. En calle Arrayanes, en fideicomisos Maza 1 y 2 y áreas adyacentes; Mayor Drummond. De 9.15 a 13.15 h.

Maipú

En calle Mitre, entre Nueva Mayorga y callejón Molina. En calle Crucero General Belgrano, entre carril Gómez y calle N°374. En calle N°374, entre Crucero General Belgrano y Necochea, y adyacencias; Rodeo del Medio. De 9.00 a 13.00 h.

En calle Videla Castillo, entre Vieytes y Scaramella. En el barrio Liceo Golf Club y zonas aledañas. De 9.45 a 13.45 h.

Tunuyán

Entre calles Bascuñán, Fuerte Las Rosas, Quintana y Ruta Tabanera. De 14.30 a 18.30 h.

En la Ruta Provincial N°94, hacia el oeste de Corredor Productivo. En Bodega Piedra Negra; Los Chacayes. De 10.30 a 14.30 h.

En la Ruta Provincial N°89, entre escuela Francisco Morales y Estancia Los Árboles; Los Árboles. De 9.30 a 13.30 h.

San Carlos

En la Ruta Nacional N°40, entre calles Libertad y Prolongación de Santander; Chilecito. De 9.00 a 13.00 h.

En calle La Virgen, hacia el oeste de Lencinas; El Cepillo. De 10.00 a 12.00 h.

San Rafael

Entre calles Emilio Mitre, Pasteur, Tirasso y España. De 15.00 a 19.00 h.

En calle Sarmiento, entre El Ombú y El Pasatiempo, y áreas adyacentes; Cuadro Nacional. De 8.30 a 12.30 h.

Malargüe