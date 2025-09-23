Mendoza: estos son los cortes de luz programados en 10 departamentos para este miércoles 24 de septiembre

Edemsa realizará tareas de mantenimiento en barrios de: Ciudad, Guaymallén, Las Heras, Lavalle, Luján, Maipú, Tunuyán, Tupungato, San Rafael y Malargüe.
La empresa Edemsa informó que este miércoles 24 de septiembre se llevarán a cabo nuevos cortes programados de electricidad en distintas localidades de Mendoza.
Estos trabajos se deben a tareas de mantenimiento en la red eléctrica.
Los cortes afectarán a barrios de: Ciudad, Guaymallén, Las Heras, Lavalle, Luján, Maipú, Tunuyán, Tupungato, San Rafael y Malargüe.
A continuación, el detalle de los lugares y horarios:
Las zonas afectadas por cortes de luz este miércoles 24 de septiembre en Mendoza
En estas zonas habrá cortes de luz en esta zona:
Ciudad
- Entre calles Jorge A. Calle, Granaderos, Ferroviarios Argentinos y Huarpes. En calle Bolivia, entre Jorge A. Calle y Santa María de Oro. De 8.00 a 10.00 h.
Guaymallén
- Entre calles Bandera de los Andes, Tapón Moyano, Adolfo Calle y Corrientes y zonas aledañas; Capilla del Rosario. De 9.45 a 13.45 h.
Las Heras
- En calle Victor Hugo, entre Los Pinos y Tulumaya y áreas adyacentes; La Primavera. De 10.00 a 14.00 h.
- En Ruta Nacional N°40, en el Barrio La Colmena y zonas aledañas; Capdeville. De 9.30 a 13.30 h.
- Entre calles Las Lágrimas, Polvosa, Proyectada H243 y Proyectada H206 y zonas aledañas; Capdeville. De 11.00 a 15.00 h.
Lavalle
- Entre calles Costa Canal, Chacón, Vallet y Ruta Provincial N°24 y zonas aledañas; El Chilcal. De 9.00 a 13.00 h.
Luján
- En la intersección de calles Lamadrid y Cipolletti y áreas adyacentes; Vistalba. De 8.45 a 12.45 h.
Maipú
- Entre calles Laprida o callejón Ulises, Maza, San Zenón y San Antonio y zonas aledañas; Lunlunta. De 14.30 a 18.30 h.
Tunuyán
- En calle Clodomiro Silva, entre José Lencinas y Clos de Los Siete, afecta Viñas y Nogales S.A. y zonas aledañas; Vista Flores. De 9.15 a 13.15 h.
- En calle Reina, hacia el norte de Ruta Provincial N°92; Las Rosas. De 10.00 a 13.00 h.
- En Ruta Provincial N°89 Entre Calle Benigno Aguirre Y Escuela Francisco Javier Morales, Afecta Bodegas Boutique Pócima Y Villa Seca; Los Árboles. De 14.30 a 18.30 h.
Tupungato
- En calle El Álamo, entre bodega Bousquet y Ruta Provincial N°89; Gualtallary. De 9.30 a 13.30 h.
San Rafael
- Entre calles El Zanjón, San Francisco, Calle N°6 y Zardini y áreas adyacentes; El Usillal. De 8.45 a 12.45 h.
- Entre calles Los Carolinos, Olivos, Avecilla y La Primavera; Rama Caída. De 9.00 a 13.00 h.
- En calle Chalet Sin Techo, entre Ruta Nacional N°143 y Zabatieri; Los Claveles. De 15.15 a 19.15 h.
Malargüe
- En Ruta Nacional N°40, hacia el norte de calle Las Bardas, afecta Parajes El Chacay y La Junta. De 9.00 a 13.00 h.
ESTOS SON LOS CORTES PROGRAMADOS ESTA SEMANA