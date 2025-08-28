Mendoza: este viernes 29 de agosto habrá cortes de luz en 7 departamentos

Edemsa realizará cortes de luz en barrios de Ciudad, Las Heras, Luján de Cuyo, Tupungato, San Carlos, San Rafael y Malargüe.

La empresa Edemsa informó que este viernes 29 de agosto se llevarán a cabo nuevos cortes programados de electricidad en distintas localidades de Mendoza.

Estos trabajos se deben a tareas de mantenimiento en la red eléctrica, por lo que se recomienda revisar el cronograma y tomar los recaudos necesarios.

Los cortes afectarán a barrios de: Ciudad, Las Heras, Luján de Cuyo, Tupungato, San Carlos, San Rafael y Malargüe.

Estos serán los cortes de luz para este viernes 29 de agosto

A continuación, el detalle de los lugares y horarios:

Viernes 29/08/2025

Ciudad

Entre calles Cerro Risco Plateado, Cerro de las Mentas, Cerro Banderita Sur y Cerro San Agustín. De 8.45 a 12.45 h.

Entre calles Sobremonte, Huarpes, Olegario Andrade y Boulogne Sur Mer. De 8.00 a 10.00 h.

Las Heras

Entre calles Azcuénaga, Chacabuco, Independencia y O’ Higgins. De 9.15 a 13.15 h.

Entre calles San Luis, 25 de Mayo, Pedro Ortiz, Libertador San Martín y zonas aledañas. De 8.15 a 12.15 h.

Luján

En calle Cochabamba, entre Deán Funes y Los Nogales; Ugarteche. De 9.00 a 13.00 h.

En la intersección de Rutas Provinciales N°15 y N°86. En barrios Prodar Impex, Sol y Milagro y y áreas adyacentes; Ugarteche. De 11.00 a 15.00 h.

Tupungato

En calle La Gloria, entre Meli y La Carrera (o Ancón). En los barrios Schoenstatt, San José, 17 de Agosto y Presidente; San José. De 9.45 a 13.45 h.

En la Ruta Provincial N°89, entre calle La Quebrada y callejón Refugio de la Cruz. De 9.15 a 13.15 h.

San Carlos

En el Carril Casas Viejas, entre calles Capitán Cobos y Corsario Rojo. De 14.30 a 18.30 h.

San Rafael

Entre calles 20 de Junio, Sarmiento, Juan Sutter y Ruta Nacional N°143. De 9.15 a 13.15 h.

Malargüe