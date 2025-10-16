Mendoza: este viernes 17 de octubre habrá cortes de luz en 4 departamentos

Desde Edemnsa informaron que habrá tareas de mantenimiento en barrios de Ciudad, Tupungato, Tunuyán y San Rafael.
Desde Edemsa informaron que este se llevarán a cabo nuevos cortes programados de luz en distintas localidades de Mendoza este viernes 17 de octubre. Habrá cortes en barrios de: Ciudad, Tupungato, Tunuyán y San Rafael
Estos trabajos se deben a tareas de mantenimiento en la red eléctrica.
Mendoza: las zonas afectadas por cortes de luz este viernes 17 de octubre
Jueves 17/10/2025
Ciudad
- Entre calles Tupungato, Sierra Pintada, Avenida Cooperativa y Padre Llorens. Entre calles Potrerillos, El Fortín, Punta de Vacas y Padre Llorens. De 9.00 a 12.00 h.
Tupungato
- Entre calles El Álamo y Guiñazú. En el barrio Santa Ana; El Zampalito. De 9.15 a 13.15 h.
- En el callejón Comunero, hacia el norte de calle Estancia Silva. En Bodegas Esmeralda y Per Se Vines. De 14.30 a 18.30 h.
Tunuyán
- En la Ruta Provincial N°89, entre calles La Quebrada y Cerro Nevado. En el barrio Sol y Nieve; Los Chacayes. De 9.00 a 13.00 h.
San Rafael
- Entre calles N°1, Línea Ancha, Diamante y callejón Granizo; Salto de las Rosas. De 8.45 a 12.45 h.
- En la Ruta Nacional N°143, entre calles La Vilina y Santa Teresa; Rama Caída. De 9.15 a 13.15 h.
- En la Ruta Provincial N°190 Ganadera, hacia el oeste de Ruta Nacional N°143; en Paso del Loro; Punta del Agua. De 9.00 a 15.00 h.