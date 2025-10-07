Mendoza: este miércoles 8 de octubre habrá cortes de luz en 7 departamentos

Edemnsa realizará cortes programados en barrios de Guaymallén, Luján de Cuyo, Maipú, Lavalle, Tunuyán, San Carlos y San Rafael.

La empresa Edemsa informó que este miércoles 8 de octubre se llevarán a cabo nuevos cortes programados de electricidad en distintas localidades de Mendoza.

Estos trabajos se deben a tareas de mantenimiento en la red eléctrica.

Los cortes afectarán a barrios de: Guaymallén, Luján de Cuyo, Maipú, Lavalle, Tunuyán, San Carlos y San Rafael.

A continuación, el detalle de los lugares y horarios:

Las zonas afectadas por cortes de luz este miércoles 8 de octubre en Mendoza

Miércoles 08/10/2025

Guaymallén

En la Lateral Sur del Acceso Este, hacia el este de la calle Crucero General Belgrano, y zonas aledañas; Kilómetro 8. De 9.00 a 13.00 h.

Luján

En calle Cobos, hacia el sur de la Picada a Tupungato; Ugarteche. De 9.15 a 13.15 h.

Maipú

En calle Perito Moreno, entre Zanetti y Carril Podestá. En Callejón Crespi y en calle El Resplandor, hacia el norte de Perito Moreno. En el barrio Jerusalén y adyacencias; Santa Blanca. De 14.30 a 18.30 h.

En calle Boedo, entre José Correa y Agote, y zonas aledañas. De 9.00 a 13.00 h.

En calle Rawson, entre 9 de julio y Arístides Villanueva, y áreas adyacentes; Luzuriaga. De 9.45 a 13.45 h.

Entre calles Serpa, Necochea, Ruta Provincial N°50, Acceso Este y cercanías; Pedregal. De 9.30 a 13.30 h.

Lavalle

En calle Correa, entre Del Cejo y Administración. En calle Proyectada V237 y adyacencias; 3 de Mayo. De 15.00 a 19.00 h.

Tunuyán

En la Ruta Provincial N°92, entre calle Miguel Silva y Ruta Tabanera. De 9.00 a 13.00 h.

Entre calle Guiñazú y barrio Santa Ana. De 14.30 a 18.30 h.

San Carlos

En calle Capiz de Abajo, hacia el este de Carril Calise Nacional. De 9.45 a 13.45 h.

San Rafael