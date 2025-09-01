Mendoza: este martes 2 de septiembre habrá cortes de luz en 9 departamentos

Edemsa realizará cortes en Ciudad, Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo, Maipú, Lavalle, Tupungato, Tunuyán y San Rafael.

La empresa Edemsa informó que este martes 2 de septiembre se llevarán a cabo nuevos cortes programados de electricidad en distintas localidades de Mendoza.

Estos trabajos se deben a tareas de mantenimiento en la red eléctrica.

Los cortes afectarán a barrios de Ciudad, Guaymallén, Las Heras, Luján, Maipú, Lavalle, Tupungato, Tunuyán y San Rafael.

Estos serán los cortes de luz para este martes 2 de septiembre

El detalle de los lugares y horarios:

Ciudad

Entre calles San José, Schestakow, Dr. Milstein y Salomón Miyara. De 9.00 a 13.00 h.

Guaymallén

En la Lateral Sur del Acceso Este, entre calles Chacón y Ponce, y áreas adyacentes. De 10.30 a 14.30 h.

Las Heras

Entre calles Pedro B. Palacios, General Espejo, San Miguel, José María Godoy, Los Pimientos y zonas aledañas. De 8.00 a 12.00 h.

Luján

En el barrio Cerro Alto; Chacras de Coria. De 9.30 a 12.30 h.

En los barrios Cooperativa Solar de Cuyo, Achiras y adyacencias; Perdriel. De 8.45 a 12.45 h.

En la intersección de calles Paso de los Arrieros y San Antonio y zonas aledañas; Blanco Encalada. De 9.15 a 13.15 h.

En calle Proyectada J640, hacia el norte de Ruta Provincial N°60, y adyacencias; Mayor Drummond. De 14.30 a 16.30 h.

Maipú

En calle Manuel Cruz Videla, entre Vieytes y Las Rozas, y áreas adyacentes; Cruz de Piedra. De 9.00 a 13.00 h.

Lavalle

En calle Chacón, hacia el oeste de Ruta Provincial N°24. En calle Vallet; El Chilcal. De 9.30 a 13.30 h.

Tupungato

En la Ruta Provincial N°89, entre calles “B” y Costa Canal; Cordón del Plata. De 9.30 a 13.30 h.

Tunuyán

Entre calles Santa Cruz, La Argentina, Santa Fe y Caídos en Malvinas. De 14.30 a 18.30 h.

Entre calles Bascuñán, Neme, Quintana y Ruta Tabanera; Colonia Las Rosas. De 9.10 a 13.10 h.

San Rafael