Mendoza: este jueves 9 de octubre habrá cortes de luz en 8 departamentos

Los cortes afectarán a barrios de: Las Heras, Luján de Cuyo, Maipú, Lavalle, Tunuyán, San Carlos, San Rafael y Malargüe.

La empresa Edemsa informó que este jueves 9 de octubre se llevarán a cabo nuevos cortes programados de electricidad en distintas localidades de Mendoza.

Estos trabajos se deben a tareas de mantenimiento en la red eléctrica.

A continuación, el detalle de los lugares y horarios:

Las zonas afectadas por cortes de luz este jueves 9 de octubre en Mendoza

Jueves 09/10/2025

Las Heras

Entre calles Reverendo Llorens, Boulogne Sur Mer, Padre Llorens y adyacencias. En calle Jauretche, entre Padre Llorens y Gagliardi. De 9.00 a 13.00 h.

Luján

En calle Almirante Brown, entre Medrano y Álzaga. En barrio Las Candelas y en loteos Olinda, Viamonte y zonas aledañas; Chacras de Coria. De 8.45 a 14.45 h.

En calle Guardia Vieja, entre Telva Barrera y Roque Sáenz Peña. En barrio Bodega Vistalba y en loteo Muñoz. En calle Pincolini, hacia el este de Roque Sáenz Peña y adyacencias; Vistalba. De 8.30 a 12.30 h.

Entre calles Chile, Puerto deseado, Evans, Viedma y zonas aledañas. De 9.15 a 13.15 h.

En calle Pueyrredón, entre Los Ciruelos y San Martín. En calle Álzaga, entre Moyano y Pueyrredón. Entre calles Luis Danti, Rizzo, Los Liquidámbar y Pueyrredón. En loteo Augusto Tenelli, en el barrio Residencial Norte, frente a bodega El Abuelo y áreas adyacentes; Chacras de Coria. De 11.00 a 15.00 h.

Maipú

En calle Rivadavia, entre calles N°2 y Las Margaritas, y zonas aledañas; Fray Luis Beltrán. De 9.00 a 13.00 h.

Lavalle

En calle Los Vascos, entre Colón y Lombardi, y áreas adyacentes; Costa de Araujo. De 9.30 a 13.30 h.

Tunuyán

En la Ruta Provincial N°89, entre barrio Sol y Nieve y calle Refugio de la Cruz; Los Chacayes. De 14.30 a 18.30 h.

San Carlos

En la intersección de calle Avellaneda y Ruta Nacional N°40 y zonas aledañas. De 9.45 a 13.45 h.

En calle Muzaber, entre Florida y Aguirre. En calle Aguirre, hacia el oeste de Muzaber; El Cepillo. De 9.30 a 13.30 h.

San Rafael

Entre calles Mitre, Pasteur, Tirasso y España. De 15.00 a 19.00 h.

Entre calles Santa Teresa, Las Arabias, Chalet Sin Techo y callejón Mora; Rama Caída. De 15.15 a 19.15 h.

Entre calles Los Carolinos, La Primavera, Atuel y La Correina; Los Claveles. De 8.30 a 12.30 h.

Entre calles 20 de Junio, Castillo, Juan Suter y Ruta Nacional N°143; El Toledano. De 8.45 a 12.45 h.

Malargüe