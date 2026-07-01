Mendoza: este jueves 2 de julio habrá cortes de luz en 8 departamentos

Los departamentos afectados serán: Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo, Maipú, Tupungato, Tunuyán, San Carlos y San Rafael.

Edemsa informó que este jueves 2 de julio ee llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo, Maipú, Tupungato, Tunuyán, San Carlos y San Rafael.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Los cortes de luz para este jueves 2 de julio

Habrá cortes de luz este jueves 2 de julio

Guaymallén

En el Hotel Metalúrgico Camping UOM y zonas aledañas; Bermejo. De 9.15 a 13.15 h.

Entre calles Adolfo Calle, Paso de los Patos, Lamadrid, Zapiola y adyacencias; Coronel Dorrego. De 8.45 a 12.45 h.

Las Heras

Entre calles Pascual Segura, 25 de Mayo, Castellanos, Olascoaga, San Luis, Bahía Blanca y adyacencias. De 9.30 a 13.30 h.

Luján

En la Ruta Provincial N°16, entre calle Proyectada J650 y callejón Funes. En calle Proyectada J489 y áreas adyacentes; Anchoris. De 9.30 a 13.30 h.

En la Ruta Provincial N°16, entre calle Proyectada J389 y callejón Funes. En calle Proyectada J554 y zonas aledañas; El Carrizal. De 9.30 a 13.30 h.

Maipú

En calle Perito Moreno, entre Ortega y Podestá. En calle La Palmera, entre Perito Moreno y Ruta Provincial N°60, y adyacencias; Fray Luis Beltrán. De 9.00 a 13.00 h.

Tupungato

Entre calles Filipini, Héctor Meli, Benito Aranda y La Gloria. En barrios Schoenstatt y Las Acequias; El Peral. De 14.30 a 18.30 h.

Tunuyán

En la Ruta Provincial N°92 (o Salatino), entre Ruta Provincial N°93 (o Carril Vista Flores) y calle Ricardo Videla; Vista Flores. De 9.00 a 13.00 h.

San Carlos

En la Ruta Nacional N°40 Vieja (o Ruta Provincial N°101), hacia el sur de calle Los Paramillos. En la escuela 1-460 “Libertad” y áreas adyacentes; Pareditas. De 9.15 a 13.15 h.

En la Ruta Nacional N°40, entre calles El Campo y Sara de Puebla. En calle Rodolfo Pacheco; Pareditas. De 14.30 a 18.30 h.

San Rafael