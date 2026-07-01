Frío y Nieve: suspenden las clases en estos lugares este miércoles por la tarde

La Dirección General de Escuelas comunicó que por el día gélido y las nevadas no habrá clases presenciales en varios puntos de la provincia este lunes por la tarde.

La Dirección General de Escuelas (DGE) emitió un comunicado señalando que no habrá clases en varios puntos de la provincia. La suspensión es en casi toda la provincia, exceptuando el Gran Mendoza y Lavalle, aunque sí abarca distritos de Luján y Las Heras.

De esta manera NO habrá clases presenciales este lunes por la tarde en:

San Carlos

Tunuyán

Tupungato

San Rafael

Malargüe

General Alvear

Junín

Rivadavia

San Martín

Santa Rosa

La Paz

Tampoco habrá clases en estos distritos

Potrerillos (Luján de Cuyo)

Uspallata (Las Heras)

Cacheuta (Las Heras)

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Una jornada muy fría

Este miércoles el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió dos alertas para la provincia. Una Amarilla por el frío extremo y otra Naranja y Amarilla por nevadas en la provincia. Si bien por estas recomendaciones del SMN puede nevar en toda la provincia, dónde hay más posibilidades es en el Sur y Valle de Uco.

¿Qué dice la Alerta por nevadas?

La Alerta por nevadas señala que Mendoza será afectada por nevadas persistentes de variada intensidad. Se prevén valores de nieve acumulada de hasta 5 centímetros, que pueden ser superados de forma puntual. No se descarta la ocurrencia de precipitaciones en forma de lluvia y nieve mezclada o lluvias, sobre todo en los sectores más bajos.

¿Cómo estará este miércoles 01-07-2026?

Este miércoles estará mayormente nublado y frío con marcado descenso de la temperatura y precipitaciones aisladas, vientos moderados a algo fuertes del sector sur. Nevadas en cordillera y sectores de precordillera abarcando el Valle de Uco y sur provincial. Ingreso de masa de aire polar.

Máxima: 7°C | Mínima: 0°C

Jueves 02-07-2026

Mayormente nublado y frío con precipitaciones, poco cambio de la temperatura, vientos leves del sector norte. Parcial nublado en cordillera.

Máxima: 6°C | Mínima: 1°C

Viernes 03-07-2026

Parcialmente nublado con leve ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 9°C | Mínima: 2°C

Sábado 04-07-2026

Nubosidad variable con ascenso de la temperatura y heladas, vientos leves del noreste. Nevadas en cordillera.

Máxima: 12°C | Mínima: -2°C

Domingo 05-07-2026

Poca nubosidad con leve ascenso de la temperatura y heladas, vientos leves del noreste. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 13°C | Mínima: -2°C

Lunes 06-07-2026

Poca nubosidad con ascenso de la temperatura y heladas, vientos leves del noreste. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 14°C | Mínima: 0°C