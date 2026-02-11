Mendoza: este jueves 12 de febrero habrá cortes de luz en 7 departamentos

Edemsa realizará tareas de mantenimiento en barrios de Guaymallén, Las Heras, Lavalle, Luján de Cuyo, Tupungato, San Carlos y San Rafael.

Edemsa informó que este jueves 12 de febrero se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: Guaymallén, Las Heras, Lavalle, Luján de Cuyo, Tupungato, San Carlos y San Rafael.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Los cortes de luz para este jueves 12 de febrero

Guaymallén

Entre calles Starace, Sánchez, Tomás Godoy Cruz y Milagros. Afecta a los Loteos Gómez, Bernal, Carlos Cardozo, Esterlich, María Bernal, Las Rosas IV, Mori y Masuzzo y zonas aledañas; Los Corralitos. De 9.00 a 13.00 h.

Las Heras

Entre calles Ballofet, Olascoaga, Ricardo Balbin y General San Martín y áreas adyacentes. De 8.30 a 12.30 h.

Lavalle

En calle San Esteban, entre Galarraga y El Chircal; El Pastal. De 10.00 a 14.00 h.

Entre calles Guido Lavalle, Proyectada V270, Proyectada V274, Proyectada V273 y zonas aledañas; El Vergel. De 9.15 a 15.15 h.

Luján

En la intersección de calles Costa Flores y Barrio Juan Giménez y zonas aledañas; Perdriel. De 9.00 a 13.00 h.

En la intersección de Ruta Nacional N°7 e ingreso a la Penitenciaría y zonas aledañas; Pedriel. De 8.00 a 12.00 h.

Tupungato

En calle El Álamo, entre Ruta Provincial N°89 y barrio Pérez. De 15.30 a 19.30 h.

San Carlos

Entre calles La Virgen, El Indio y San Martin; El Cepillo. De 9.30 a 13.30 h.

San Rafael