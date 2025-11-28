Mendoza: dónde y cuándo podés hacerte un test rápido, confidencial y gratuito por el Día de la Respuesta al VIH–SIDA

La provincia desplegará más de 40 puntos de testeo rápido y asesoramiento para promover la prevención del VIH, la sífilis y otras infecciones de transmisión sexual.
En el marco del Día de la Respuesta al VIH–SIDA, Mendoza activará una amplia campaña provincial para acercar información y servicios gratuitos de salud sexual a la comunidad. Bajo el lema “Mendoza Elige Saber”, desde el 29 de noviembre hasta el 6 de diciembre se ofrecerán testeos rápidos, consejería y actividades de prevención en distintos departamentos.
La iniciativa es impulsada por el Ministerio de Salud y Deportes, a través del Programa Provincial de Respuesta al VIH, junto a hospitales, centros de salud (CAPS), CePAT, municipios, universidades y organizaciones sociales que suman esfuerzos para fortalecer el acceso al diagnóstico y derribar mitos sobre el VIH y otras ITS.
El propósito central de esta campaña es facilitar información confiable, fomentar el testeo temprano y reducir el estigma que aún persiste alrededor de estas enfermedades.
Las pruebas ofrecidas son gratuitas, confidenciales y con resultados en pocos minutos.
Los objetivos del programa
- Brindar datos claros sobre VIH e infecciones de transmisión sexual.
- Facilitar el acceso al testeo para evitar diagnósticos tardíos.
- Impulsar el testeo con consejería a personas gestantes y sus parejas, para prevenir la transmisión materno-infantil.
- Promover espacios seguros de orientación para disminuir la discriminación.
Dónde habrá testeos gratuitos en Mendoza
Los operativos se desarrollarán en 44 puntos de la provincia, entre hospitales, centros de salud, universidades, ONG y programas municipales.
Sabado 29 de noviembre de 10 a 20
- Hospital Chrabalowski – Hall central, Uspallata (Las Heras)
Lunes 1 de diciembre de 9 a 13
- Hospital Central -Jardines del hospital ( Ciudad)
- Centro Dr. Emilio Coni – Ingreso por calle España (Ciudad)
- Hospital Pediátrico H. Notti-Explanada de ingreso (Gllén)
Hospital Lagomaggiore – Hall Central (Ciudad)
- Hospital Lencinas – Pérgola de ingreso (Godoy Cruz)
- Hospital Tagarelli – Plaza departamental, La Consulta (San Carlos)
- Hospital Paroissien – Explanada del hospital (Maipú)
- Hospital Metraux – Hall central (Maipú)
- Hospital Illia – Hall central (La Paz)
- Hospital General Las Heras -Hall central (Tupungato)
- Hospital Sícoli– Hall central (Lavalle)
- Hospital Enfermeros Argentinos – Hall central ( General Alvear)
- OSEP -Explanada de la Legislatura. Peatonal Sarmiento (Ciudad)
- Hospital Fleming – Consultorios Externos, Chile 768.Ciudad.
- Área Sanitaria de Las Heras y Muni de Las Heras- Plaza Burgos (Las Heras)
- Área Sanitaria de Tupungato-CAPS Nº 198 “La Arboleda” (Tupungato)
- Área Sanitaria de Luján de Cuyo– CAPS N° 31 (Luján)
- Area Sanitaria Capital- CAPS N° 2 (Ciudad)
- CePAT U.Maza y CAPS Nº 11– Juan Solis 565, (Guaymallén)
- CePAT Bº Fusch, CAPS Nº304 – Plaza departamental (Godoy Cruz)
- CePAT B° La Estanzuela N° 168– Hall central (G. Cruz)
- CePAT C.A.P.S N° 76 Palmira– Hall central (Palmira)
- CePAT Muni. de la Ciudad de Mendoza-Peatonal Sarmiento y S.Martín(Ciudad)
- CePAT Costa de Araujo– CAPS Nº 43- Vereda BºNación – Hall central ( Lavalle)
- CAPS Nº 101– Hall central – La Consulta (San Carlos)
- CAPS N° 16- Villanueva – Hall central (Guaymallén)
- CAPS N° 246- Puente de Hierro – Hall central (Guaymallén)
- CUSFyC – Centro de medicina del Adolescente- UNCuyo (Ciudad)
- Bienestar Universitario-Comedor Universitario.UNCuyo (Ciudad)
- Programa Municipal de Guaymallén – Predio La Virgen (Guaymallén)
- Programa Municipal de Maipú -C. Salud Nº15-364-El Pedregal (Maipú)
Lunes 1, al viernes 5 de diciembre
- Hospital Schestakow – Hall central – de 10 a 12 (San Rafael)
- Hospital Gailhac – Hall central – de 8 a 16 (Las Heras)
- Hospital Fernando Raffo – Hall central – de 10 a 16 (Santa Rosa)
- Área Sanitaria de Maipú– CAPS Nº 238 – Hall central – de 8 a 12 (Maipú)
- Penitenciaria Boulogne Sur Mer y San Felipe (Ciudad)
- Penitenciaria Almafuerte (Cacheuta- Luján de Cuyo)
Martes 2 de diciembre de 8 a 12.30
- CePAT Área Sanitaria de Junín– CAPS Nº62 – Plaza Alberdi – (Junín)
- Boulevard Centro Médico, Balcarce 520, Dorrego.(Gllén)
Miércoles 3 de diciembre
- Hospital Saporiti – Hall central – de 9 a 15 (Rivadavia)
- CePAT CAPS Nº300 -Bº La Favorita- de 8 a 10 (Ciudad)
Sábado 06 de diciembre de 18 a 21
- CePAT ONG Rock & Vida – Peatonal Sarmiento, frente a la Legislatura (Ciudad).
Godoy Cruz suma su propio operativo
El municipio realizará su jornada de testeo el lunes 1 de diciembre, de 10 a 13, en Plaza Godoy Cruz (Colón y Lavalle). Allí se ofrecerán pruebas rápidas, gratuitas y con acompañamiento profesional.
Además, durante todo el año es posible testearse en el Centro de Salud Municipal N° 304 Arturo Oñativia, ubicado en el barrio Fuchs. La atención es de lunes a viernes, de 8 a 17, y el examen es voluntario, confidencial y gratuito.
Pueden acceder personas desde los 13 años, sin presentar DNI ni orden médica.
VIH: qué es y cómo se transmite
El Virus de la Inmunodeficiencia Humana afecta las defensas del organismo y, sin tratamiento, puede evolucionar al SIDA.
Sus principales vías de transmisión son:
- Relaciones sexuales sin preservativo.
- Compartir agujas, jeringas u objetos cortopunzantes.
- De una persona gestante a su bebé, si no recibe acompañamiento médico.
El VIH no se transmite por besos, abrazos, compartir mate, vasos, ropa o piletas, ni por sudor ni lágrimas.