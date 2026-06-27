Mendoza: dejó brasas de un asado encendidas y se incendió toda la casa

El incendio ocurrió durante la madrugada de este sábado. Bomberos lograron controlar las llamas antes de que alcanzaran otras viviendas y no hubo personas heridas.

Un incendio de gran magnitud consumió por completo una vivienda ubicada en calle Palma al 1800, en el departamento de Maipú, durante la madrugada de este sábado. Las pérdidas materiales fueron totales.

El hecho ocurrió alrededor de las 5.35 horas y demandó la intervención de efectivos de Bomberos, quienes trabajaron intensamente para controlar el fuego y evitar que las llamas se propagaran hacia inmuebles cercanos.

Según fuentes policiales, el incendio se habría iniciado por brasas de un asado que habrían quedado encendidas, aunque las causas continúan bajo investigación.

Tras sofocar las llamas, los bomberos realizaron tareas de enfriamiento en el lugar para eliminar cualquier foco ígneo y prevenir una posible reactivación del incendio.

La vivienda quedó completamente destruida como consecuencia del siniestro.

Personal de la Comisaría 10ª intervino en el procedimiento y se confirmó que no se registraron víctimas ni personas con lesiones.