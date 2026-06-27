Alerta amarilla por viento para este sábado: cuáles son las zonas afectadas y a cuánto llega la máxima

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por viento para distintos sectores de la provincia. Además, Defensa Civil advirtió sobre el ingreso de viento sur, un fuerte descenso de la temperatura y la probabilidad de heladas.

El último fin de semana de junio llegará con condiciones invernales en Mendoza acompañado por un marcado descenso de la temperatura.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por viento para distintos sectores de la provincia, mientras que Defensa Civil advirtió sobre el ingreso de viento sur y la posibilidad de heladas.

Según la Dirección de Contingencias Climáticas, este sábado se presentará con poca nubosidad, viento Oeste en toda la cordillera y, posteriormente, rotación al viento Sur, que afectará a gran parte del territorio provincial.

Alerta amarilla por viento

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene una alerta amarilla por viento para los siguientes sectores de Mendoza:

Cordillera de Malargüe.

Cordillera de San Rafael.

Zona baja de Malargüe.

Cordillera de San Carlos.

Cordillera de Tunuyán.

Cordillera de Las Heras.

Cordillera de Luján de Cuyo.

Cordillera de Tupungato.

La Paz.

Lavalle.

San Martín.

Santa Rosa.

Este de Las Heras.

General Alvear.

Zona baja de San Rafael.

Además, Defensa Civil emitió una advertencia por bajas temperaturas, con probabilidad de heladas parciales y posible formación de escarcha sobre la calzada, por lo que recomendó circular con extrema precaución.

La temperatura máxima será de 14°C y la mínima de 3°C.

El pronóstico para los próximos días

Para el domingo continuará el frío, con poca nubosidad, vientos del sector sur y un nuevo descenso de la temperatura.

La máxima alcanzará los 12°C y la mínima será de 1°C.

En tanto, el lunes seguirán las condiciones invernales, con heladas durante las primeras horas del día, cielo con poca nubosidad, vientos del sector sur, una máxima de 10°C y una mínima de 2°C.