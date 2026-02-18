Mendoza: cuánto vas a pagar de multa si estacionás en las laterales del Acceso Este

La Municipalidad de Guaymallén confirmó que desde el viernes comenzarán a aplicarse multas por estacionar en las laterales. Conocé qué zonas están alcanzadas y cuál será el valor de la sanción.

En los próximos días habrá cambios clave para quienes circulan a diario por las laterales del Acceso Este en Guaymallén.

Tras el cambio en el sentido de circulación por las obras que buscan ensanchar la trocha, el municipio informó que desde este viernes comenzarán a realizar multas a los vehículos que estacionen en zonas donde ya no está permitido.

El foco está puesto especialmente en sectores considerados “neurálgicos”, como la lateral sur a la altura de Houssay, donde ya se observa la nueva cartelería de contramano hacia el oeste. Con la reestructuración, la lateral sur tiene sentido de circulación hacia el este, mientras que la lateral norte va hacia el oeste.

El subdirector de Seguridad Vial y Tránsito del municipio, Martín Adi, explicó que por el momento no se están aplicando multas por estacionamiento, pero sí por circular en contramano.

“No se están labrando multas por estacionamiento. Pero sí por circular en contra, que eso ya se viene haciendo desde el primer día que se implementó el cambio de sentido de las laterales”, detalló el funcionario.

Desde la comuna habían anunciado un plazo de 10 días hábiles de adaptación para los conductores que estacionaban en las laterales. Ese período vence el viernes 20, por lo que a partir de ese día comenzarán las sanciones económicas.

De cuánto es la multa por estacionar en las laterales

Según precisó Adi, la infracción por estacionar en los sectores prohibidos será de 52.000 pesos. Sin embargo, existe la posibilidad de acceder a un descuento por pago voluntario.

“Estamos hablando de una multa de 52.000 pesos. Si se abona dentro de los tres días hábiles correspondientes, se reduciría a 32.000 pesos”, indicó.

Desde dónde y hasta dónde no se puede estacionar

La prohibición alcanza a ambas laterales del Acceso Este, tanto norte como sur, desde la zona de la feria hasta el sector cercano al centro comercial, uno de los puntos de mayor movimiento vehicular del departamento.

Si bien todavía se observa a conductores estacionando en lugares indebidos, desde el municipio aseguran que por ahora se está priorizando la concientización.

“Se está realizando la educación vial correspondiente para que las personas puedan aprender y tomar conocimiento de que dentro de poco ya el estacionar en dichos lugares les va a cargar la sanción”, explicó el subdirector.