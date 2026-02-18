Paro General de este jueves: ¿qué pasa con los colectivos?

El gremio de choferes confirmó su adhesión al paro convocado por la CGT, pero aclaró que cada trabajador podrá decidir si presta o no servicio.

En el marco del paro nacional convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) contra la reforma laboral que impulsa el presidente Javier Milei, el Sindicato del Personal de Micros y Ómnibus de Mendoza (Sipemom) confirmó que adherirá a la medida de fuerza este jueves.

La decisión fue adoptada por unanimidad en una reunión del consejo directivo realizada este miércoles. Sin embargo, desde el gremio aclararon que los choferes tendrán libertad de acción para decidir si se suman al paro o si prestan servicio con normalidad.

“Nosotros hemos decidido adherir a la medida de fuerza. Estamos comunicando a los compañeros de las diferentes líneas. Los choferes, como siempre, van a tener libertad de acción”, explicó Luis Nadal, secretario general adjunto del sindicato.

Pese a la postura gremial, desde el Gobierno provincial adelantaron que se descontará el día a quienes no trabajen.

En la misma línea, la Asociación Unida Transporte Automotor Mendoza (Autam), que nuclea a las empresas de transporte, emitió un comunicado en el que ratificó que las compañías garantizarán la prestación habitual de los colectivos este jueves 19 de febrero. También advirtieron que a los trabajadores que adhieran al paro se les descontará la jornada no trabajada.

De esta manera, el funcionamiento del transporte en Mendoza quedará sujeto al nivel de adhesión individual de los conductores, por lo que podrían registrarse demoras o frecuencias reducidas en algunas líneas.

El paro nacional coincide con el tratamiento en el Congreso de la reforma laboral, una iniciativa que generó un fuerte rechazo sindical y que motiva las concentraciones en distintos puntos del país, incluida Mendoza, donde gremios se reunirán en el Nudo Vial desde las 10.30 horas.