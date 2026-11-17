La menor recibió el impacto en la cabeza cuando un ejemplar cayó en el Parque O’Higgins durante las fuertes ráfagas del lunes.

Las intensas ráfagas que azotaron Mendoza durante la tarde del lunes provocaron importantes destrozos en distintos departamentos.

Hubo árboles y ramas caídas, vehículos dañados, cables y postes derribados. Uno de los episodios más graves ocurrió en el Parque O’Higgins, en la Ciudad de Mendoza, donde una niña de 12 años resultó gravemente herida al ser alcanzada por un árbol.

El hecho se produjo alrededor de las 17.15 horas, en el sector de calles Ituzaingó y San Luis. La menor recibió el impacto directamente en la cabeza y debió ser trasladada de urgencia al Hospital Pediátrico Humberto Notti.

Actualmente, permanece internada en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI), con pronóstico reservado y acompañada por sus familiares.

En el mismo episodio también resultó herida una mujer de 34 años, amiga de la madre de la niña. En un primer momento fue asistida en el lugar y posteriormente trasladada al Hospital Central. Según la información médica, sufrió un traumatismo de cráneo y una pérdida transitoria de conocimiento. Los estudios realizados, incluida una tomografía, dieron resultados normales y se encontraba lúcida y estable.

La caída de árboles fue uno de los principales problemas que dejaron las fuertes ráfagas en el Gran Mendoza y otras zonas de la provincia. En Guaymallén, por ejemplo, se registraron numerosos ejemplares caídos, algunos de los cuales terminaron sobre vehículos estacionados.

De acuerdo con el relevamiento de Defensa Civil, se contabilizaron 162 incidentes en toda la provincia. Los reportes incluyeron árboles y ramas caídas, cables y postes derribados, daños en vehículos y una voladura de techo.

Luján de Cuyo fue el departamento con mayor cantidad de intervenciones, con 43 incidentes. Se reportaron 23 árboles caídos, 11 ramas desprendidas, tres cables caídos o cortados y seis postes derribados.

En Lavalle se contabilizaron 20 incidentes, mientras que Guaymallén y Godoy Cruz registraron 14 cada uno. En el primero hubo nueve árboles caídos y dos vehículos afectados. En Godoy Cruz, en tanto, se informaron ocho árboles caídos, además de inconvenientes con cables y la voladura de un techo.

También hubo intervenciones en San Martín y La Paz, con 13 incidentes en cada departamento; Tupungato, con 11; Las Heras, con nueve; y Maipú, con ocho. Los reportes se completaron con otros episodios en Tunuyán,Rivadavia, Junín y Santa Rosa.

Las ráfagas estuvieron acompañadas por polvo en suspensión y provocaron complicaciones en distintos puntos de Mendoza.