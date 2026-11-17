Melisa Moyano tiene 40 años y vive en México desde hace cinco años. El accidente le provocó una fractura de cadera y fémur y, durante los estudios, los médicos encontraron lesiones en el pulmón, la columna y la cadera. Su familia busca reunir fondos para afrontar los gastos médicos y lograr que pueda regresar a Mendoza.

Melisa Moyano, una mendocina de 40 años que vive en México desde hace cinco años, atraviesa un delicado momento de salud. El 4 de noviembre sufrió una convulsión cuando regresaba de buscar ropa que había dejado en la terraza del edificio donde vive. Se desmayó, cayó al piso y sufrió una fractura de cadera y fémur.

La llevaron a un hospital de Ciudad de México y, mientras los médicos realizaban los estudios necesarios para determinar el origen de la descompensación y evaluar la lesión, encontraron un cuadro que hasta ese momento desconocían: tumores en la zona de la cadera y lesiones en la columna y uno de los pulmones.

La fractura hizo necesaria una intervención quirúrgica compleja. La operación finalmente se realizó el viernes pasado y, de acuerdo con lo explicado por su familia, fue necesaria una reconstrucción de la zona afectada.

“Nosotros necesitamos el dinero para pagar la cirugía de Meli. Ella tuvo una cirugía muy compleja y bastante larga de cadera”, explicó Gabriela Araujo, sobrina de Melisa.

Según detalló, para reconstruir el hueso los médicos tuvieron que colocar un injerto y una placa. El hospital accedió a realizar la intervención, pero la familia asumió el compromiso de afrontar el costo, que asciende a 55.000 dólares.

A ese monto se suman los gastos de internación y la atención médica que Melisa necesita durante los días posteriores a la operación.

“Hoy necesitamos plata para poder solventar los gastos de hospital, no solo la cirugía, sino la internación”, señaló Araujo.

Melisa trabaja como modelo y actriz y, según explicó su sobrina, no cuenta con cobertura médica en México. Su actividad laboral es independiente y no tiene una prepaga que pueda afrontar los costos de la intervención.

“Trabaja de manera informal. Por eso no tiene cobertura médica”, explicó Gabriela.

La familia busca ahora reunir el dinero necesario para pagar la operación, afrontar la internación y conseguir que Melisa pueda volver a Mendoza recolectando donaciones mediante GoFoundMe al alias 839.adrice.marta.mp.