Mendoza: cómo inscribirte para terminar el secundario de forma virtual

La DGE habilitó las inscripciones para el ciclo lectivo 2027. La propuesta es completamente virtual y está destinada a jóvenes y adultos que quieran completar sus estudios secundarios.

La Dirección de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos (DEPJA), dependiente de la Dirección General de Escuelas (DGE), habilitó las inscripciones para quienes quieran terminar el Nivel Secundario mediante la modalidad de educación a distancia durante el ciclo lectivo 2027.

El trámite estará disponible hasta el martes 22 de diciembre. Luego, las inscripciones podrán volver a abrirse de acuerdo con la demanda.

La propuesta está destinada a personas que necesitan completar sus estudios secundarios y buscan una alternativa que les permita organizar el cursado de acuerdo con sus tiempos y posibilidades.

Actualmente, 5.200 estudiantes están matriculados y cursan mediante la plataforma de educación a distancia de la DEPJA.

Érico Arias, director de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos, destacó que Mendoza cuenta con una plataforma propia desarrollada por docentes de la provincia y financiada por el Gobierno provincial.

El cursado es completamente virtual y los estudiantes realizan actividades semanalmente. Además, cuentan con tutores que acompañan sus trayectorias educativas durante el proceso.

Desde la DEPJA explicaron que también pueden acceder a esta alternativa personas que actualmente se encuentran fuera de Mendoza, siempre que puedan acreditar que realizaron sus estudios primarios en la provincia.

Los requisitos para inscribirse dependen de la trayectoria educativa de cada persona.

Quienes ya cursaron en un CENS o en una escuela secundaria orientada o técnica deberán presentar el libro matriz o analítico incompleto.

En tanto, quienes ingresen a 1° año deberán contar con el certificado de 7° grado.

En caso de no tener esta documentación, se puede solicitar al siguiente mail: dge-certif-diplomas@mendoza.gov.ar.

Para solicitar el certificado de finalización del Nivel Primario, se debe enviar un correo a dge-certif-diplomas@mendoza.gov.ar con la siguiente información:

Foto del DNI.

Nombre de la escuela donde finalizó los estudios.

donde finalizó los estudios. Año de finalización.

de finalización. Si cursó en turno mañana, tarde o noche.

en turno mañana, tarde o noche. Si repitió algún año o la edad que tenía cuando terminó la primaria.

algún año o la edad que tenía cuando terminó la primaria. Número de teléfono de contacto.

El certificado será enviado al mismo correo electrónico desde el cual se realizó la solicitud.

Cómo inscribirse a la secundaria a distancia

Las personas interesadas en comenzar el ciclo lectivo 2027 pueden completar el formulario de inscripción online hasta el martes 22 de diciembre.