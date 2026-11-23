Los precios de los cigarrillos se mantienen sin aumentos en noviembre de 2026. Conocé cuánto cuestan los Marlboro, Lucky Strike, Philip Morris, Chesterfield y Camel, y consultá la lista completa de valores vigentes en los kioscos.
Los precios de los cigarrillos se mantienen sin cambios en noviembre de 2026. Las principales marcas, entre ellas Marlboro, Lucky Strike, Philip Morris, Chesterfield y Camel, conservan los valores de la última lista de precios de los kiosqueros, vigente desde agosto.
De esta manera, durante noviembre los fumadores encuentran los mismos precios que en los últimos meses, con diferencias según la marca, la variedad y la presentación. Los valores pueden variar según el comercio y la zona.
Cuánto cuesta un Marlboro en noviembre de 2026
La línea premium de Marlboro se encuentra entre las más caras del mercado. El Marlboro Blue Titanium RCB 20, el Marlboro Gold Titanium Super Slims Box 20 y el Marlboro Red Titanium Box 20 tienen un precio de $7.900.
Por otro lado, el Marlboro Red Box 20 y Gold Original RCB 20 cuestan $7.300, mientras que el Marlboro Red Común tiene un valor de $6.800.
Los Marlboro Vista Blue, Coral y Purple Fusion Box 20 se venden a $7.300.
Para quienes buscan opciones más económicas dentro de la marca, los Marlboro Crafted Purple, Red, Coral y Forward Box 20 cuestan $4.700. Las versiones Crafted Red, Blue y Forward Común tienen un precio de $4.300.
Precio de los Lucky Strike en noviembre
Lucky Strike también mantiene sus valores. El Lucky Strike XL Eclipse Box 20, Double Plus Box 20, Purple Mix Box 20 y Red Mix Box 20 tienen un precio de $6.900.
El Lucky Strike XL Convertible Box 20 cuesta $6.300, mientras que el Convertible KS 20 se consigue a $5.800.
Entre las versiones tradicionales, el Lucky Strike Paris Box 20 alcanza los $7.600. El Lucky Strike Box 20 cuesta $6.300 y el Lucky Strike KS 20, $5.800.
También hay presentaciones de 12 unidades: el Lucky Strike Double Plus Box 12 y el Red Mix Box 12 tienen un valor de $4.100, mientras que el Lucky Strike Box 12 cuesta $3.700.
Cuánto cuesta Philip Morris
Los Philip Morris Box 20 y Blue Spin Box 20 tienen un precio de venta al público de $6.600.
El Philip Morris Común cuesta $6.200, mientras que el Box 12 tiene un valor de $3.900 y el Blue Spin Box 12, $4.000.
Dentro de las opciones económicas, tanto el Philip Morris Red Select Común como el Philip Morris Blue Select Común cuestan $2.600.
Chesterfield: precios en noviembre
El Chesterfield Original Común se vende a $5.500, mientras que el Original Box 12 tiene un precio de $3.500.
Las versiones Chesterfield Blue y Purple Motion Box 20 cuestan $5.900, mientras que las versiones Blue y Purple Motion Común tienen un valor de $5.400.
El Chesterfield Blue Motion Box 12 cuesta $3.500.
Cuánto cuesta un Camel
Entre las alternativas de BAT, el Camel Clásico y Blue Box 20 tiene un precio de $6.900, mientras que el Camel KS 20 cuesta $6.500.
El Camel Circle Box 20 se vende a $6.700. En tanto, el Camel Legend Box 20 cuesta $4.300 y el Camel Legend KS 20, $3.900.
La presentación Camel Box 12 tiene un precio de $4.100.
Otros precios de cigarrillos
La lista de precios también contempla otras marcas y presentaciones:
- Lucky Strike Origen Red Box 20: $4.300
- Lucky Strike Origen Red KS 20: $3.900
- Lucky Strike Origen Red Box 10: $2.200
- Lucky Strike Origen Red Convertible Box 20: $4.300
- Lucky Strike Origen Red Convertible KS 20: $3.900
- Luckies Red KS 20: $2.500
- Rothmans Cigarritos KS 20: $2.900
- Harmony Colorados Común / Dorados Negros: $5.400
Lista completa de precios de cigarrillos en noviembre de 2026
|Marca y presentación
|Precio
|Marlboro Titanium
|$7.900
|Marlboro Red Box 20 / Gold Original RCB 20
|$7.300
|Marlboro Red Común
|$6.800
|Marlboro Vista Fusion Box 20
|$7.300
|Marlboro Crafted Box 20
|$4.700
|Marlboro Crafted Común
|$4.300
|Lucky Strike Paris Box 20
|$7.600
|Lucky Strike XL Box 20
|$6.900
|Lucky Strike Convertible Box 20
|$6.300
|Lucky Strike Box 20
|$6.300
|Lucky Strike KS 20
|$5.800
|Philip Morris Box 20 / Blue Spin
|$6.600
|Philip Morris Común
|$6.200
|Philip Morris Box 12
|$3.900
|Philip Morris Blue Spin Box 12
|$4.000
|Philip Morris Red Select Común
|$2.600
|Philip Morris Blue Select Común
|$2.600
|Chesterfield Original Común
|$5.500
|Chesterfield Original Box 12
|$3.500
|Chesterfield Motion Box 20
|$5.900
|Chesterfield Motion Común
|$5.400
|Camel Clásico / Blue Box 20
|$6.900
|Camel KS 20
|$6.500
|Camel Circle Box 20
|$6.700
|Camel Legend Box 20
|$4.300
|Harmony Común
|$5.400
|Luckies Red KS 20
|$2.500
|Rothmans Cigarritos KS 20
|$2.900
Los valores corresponden a la lista de precios de kiosqueros vigente desde agosto de 2026, que se mantiene como referencia durante noviembre. Hasta el momento, no se registraron nuevos aumentos en las marcas mencionadas. El precio final puede presentar variaciones según el comercio y la zona.