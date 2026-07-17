Mendoza: cómo funcionarán los colectivos este domingo por el partido de Argentina vs España

El Gobierno de Mendoza confirmó un corte preventivo del servicio de colectivos durante los posibles festejos por la final del Mundial 2026. También habrá un importante operativo de seguridad con miles de policías en las calles y controles.

El Gobierno de Mendoza confirmó que este domingo 19 de julio suspenderá el servicio de colectivos entre las 17.30 y las 20 horas.

La medida busca facilitar el operativo de seguridad y prevenir incidentes durante los festejos.

El director general de Relaciones con la Comunidad, Hernán Amat, explicó que la interrupción del transporte fue prevista para el horario posterior al partido. “Si nos toca festejar el domingo, se haría un corte en ese horario“, señaló, aunque aclaró que la intención es mantener el servicio funcionando el mayor tiempo posible.

Por el momento, la medida alcanzará únicamente a los colectivos. El Metrotranvía continuará prestando servicio con normalidad.



La decisión se tomó luego de lo ocurrido el miércoles pasado durante la semifinal del Mundial. Si bien los colectivos circularon durante el encuentro, tras el partido se registraron daños en varias unidades, con vidrios rotos y el robo de martillos de seguridad. Además, cerca del 75% de las frecuencias resultaron afectadas.

Desde el Ministerio de Seguridad y Justicia también confirmaron un amplio despliegue policial para acompañar la jornada.

Además, se colocarán vallados en los sectores donde habitualmente se concentran los festejos, como la Arístides Villanueva, la Peatonal Sarmiento y la avenida Juan B. Justo.