Mirá si sos uno de los ganadores de la trivia mundialista de El 9 Televida

Miles de mendocinos participaron de la trivia del Mundial 2026 organizada por El 9 Televida. La segunda tanda de ganadores ya fue anunciada y recibirán una camiseta oficial de la Selección Argentina y una pelota oficial del Mundial.

La pasión por el Mundial 2026 también se vivió fuera de la cancha. Miles de mendocinos participaron de la primera edición de la trivia mundialista de El 9 Televida, un concurso que puso a prueba los conocimientos de los fanáticos sobre la historia de las Copas del Mundo. Y ya está la segunda tanda de ganadores que se llevarán una camiseta oficial de la Selección Argentina y una pelota oficial del Mundial 2026.

Luego de responder correctamente las consignas y participar del sorteo, El 9 Televida dio a conocer a los dos afortunados:

Yésica Molina (DNI terminado en 041 ) ganó una camiseta oficial de la Selección Argentina .

(DNI terminado en ) ganó una . Darío Minini (DNI terminado en 213) se llevó una pelota oficial del Mundial 2026.

Los ganadores deberán presentarse personalmente en la recepción de El 9 Televida, ubicada en Garibaldi 186, Ciudad de Mendoza, para retirar su premio.

Como requisito indispensable, será necesario presentar el Documento Nacional de Identidad (DNI) para acreditar la identidad del ganador antes de la entrega.

El Mundial 2026 se vive por la pantalla de El 9 Televida

Durante toda la competencia, El 9 Televida acompañó a los mendocinos con una cobertura especial del Mundial 2026, ofreciendo toda la información sobre la Selección Argentina, resultados, análisis, estadísticas y las principales novedades del torneo, tanto desde Mendoza como en directo desde Estados Unidos.

La final del Mundial 2026 se podrá seguir por El 9 Televida

Con la Selección Argentina ya instalada en la gran final, la expectativa crece entre los hinchas que sueñan con un nuevo título mundial.

Por eso, El 9 Televida continuará con la cobertura especial del certamen y transmitirá toda la previa y el partido este domingo para que los mendocinos vivan cada instante de la definición de la Copa del Mundo 2026.