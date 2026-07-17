El Sol en Cáncer y una predicción para Argentina: qué dicen los astros sobre la final del Mundial 2026

Un análisis astrológico anticipa cuáles serán los momentos más favorables para la Selección en la definición del Mundial 2026 y asegura que la Albiceleste llega con una energía especial para la final.

A pocos días de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, los pronósticos no solo pasan por el análisis futbolístico. La astrología también tiene su mirada sobre el partido decisivo y anticipa un escenario alentador para la Selección argentina.

La astróloga Vitto Perrotta analizó las cartas de ambos equipos y sostuvo que la Albiceleste llega al encuentro con una configuración astral. “Va a haber una energía en el ambiente que se va a sentir. Esto está predestinado“, aseguró.

Según explicó la especialista, el inicio del partido será uno de los momentos más importantes para Argentina. “Argentina tiene la primera ventana de los 30 minutos y es clave para nosotros. España va a salir con mucha estrategia y va a querer hacer los primeros goles“, afirmó.

En ese sentido, consideró que la Albiceleste deberá golpear primero para evitar que el conjunto español imponga su juego.

Perrotta señaló que entre los 20 y los 35 minutos España atravesará su mejor pasaje del partido. Según explicó, la influencia del Sol en Virgo favorece un juego basado en la precisión, el orden y la estrategia. “Van a intentar asfixiar a la Scaloneta. Si España convierte primero, va a controlar el partido“, sostuvo.

El análisis también marca un cambio en la recta final del encuentro. De acuerdo con la astróloga, entre los 75 y los 90 minutos volverá a inclinarse la energía a favor de Argentina. “Nuestro mejor momento está en los últimos 20 minutos. Ahí puede llegar el gol para evitar el alargue“, explicó.

La especialista relacionó ese tramo con la fecha de fundación de la Asociación del Fútbol Argentino, el 20 de julio de 1902, y aseguró que esa influencia astral beneficia a la Selección en el desenlace del partido. “Todo apunta a que Argentina gana la Copa. Estamos predestinados a salir adelante“, concluyó.