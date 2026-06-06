Maltrato animal en Mendoza: rescatan cinco perros durante un operativo en Luján de Cuyo

El allanamiento se realizó en una vivienda de Perdriel tras una denuncia. Los animales presentaban signos de deterioro físico y fueron trasladados a una organización protectora para recibir asistencia veterinaria.

Un operativo realizado este sábado en la zona de Perdriel, en Luján de Cuyo, terminó con el rescate de cinco perros que se encontraban en presuntas condiciones de abandono.

La medida fue ordenada en el marco de una investigación por posible maltrato animal que lleva adelante la Justicia de Mendoza.

La causa comenzó a partir de una denuncia radicada ante la Oficina Fiscal de Luján-Uspallata.

Según la información incorporada al expediente, se habían aportado imágenes y otros elementos que daban cuenta del supuesto estado de vulnerabilidad en el que se encontraban varios canes. Además, los investigadores sospechan que los animales eran utilizados para reproducción y posterior venta.ç

Tras la presentación, efectivos de la Unidad Investigativa Departamental (UID) de Luján de Cuyo realizaron distintas tareas de investigación para verificar los hechos denunciados. Los trabajos permitieron identificar el domicilio donde se encontraban los perros y reunir pruebas suficientes para solicitar una orden de allanamiento.

El procedimiento contó con la participación de personal de la Dirección General de Investigaciones, Policía Rural, Infantería y agentes de Fauna Provincial.

Durante la inspección de la vivienda fueron encontrados tres cachorros mestizos de color marrón, una hembra adulta y un macho adulto, todos con evidentes signos de deterioro físico y aparente desnutrición.

Como resultado del operativo, los cinco animales fueron retirados del lugar y trasladados por personal de Policía Rural a una organización protectora, donde quedaron bajo resguardo para recibir atención veterinaria y evaluar su estado de salud.

El jefe de Fauna Provincial, Adrián Gorrindo, explicó que el organismo participó del procedimiento para verificar la posible presencia de ejemplares de fauna silvestre. Si bien no se encontraron animales de esas características, confirmó que los perros hallados estaban en condiciones preocupantes, por lo que se procedió a su secuestro y se dio intervención a la Fiscalía de Delitos Ambientales.

La investigación continúa y la Justicia busca determinar las responsabilidades de las personas involucradas en el caso, así como establecer si existieron conductas que encuadren en delitos vinculados al maltrato animal.