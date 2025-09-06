Incendio en pleno centro de Mendoza: un edificio abandonado terminó con el techo derrumbado

El fuego se desató en la mañana del sábado en un inmueble abandonado ubicado a metros de la plaza Independencia. Varias dotaciones de bomberos trabajaron para controlar las llamas.

Un importante incendio en el centro de Mendoza ocurrió este sábado por la mañana en la intersección de Patricias Mendocinas y Montevideo.

Las llamas comenzaron alrededor de las 7.00 horas y rápidamente se extendieron hacia el interior del inmueble. Como consecuencia, parte del techo cedió, lo que obligó a redoblar las tareas de los bomberos para evitar que el fuego avanzara hacia construcciones vecinas.

En el lugar trabajaron dotaciones del Cuartel Central de Bomberos, voluntarios de Godoy Cruz y camiones hidrantes de la Municipalidad de la Ciudad.

En marzo de este año, las intensas lluvias ya habían provocado el derrumbe parcial de la estructura del edificio, por lo que el municipio había decidido clausurarlo por riesgo de derrumbe.