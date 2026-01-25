Mendoza bajo alerta naranja por fuertes tormentas y posible granizo: a qué hora llegaría la lluvia este domingo

La Dirección de Contingencias Climáticas emitió un alerta naranja para toda la provincia por tormentas fuertes, posible caída de granizo y ráfagas intensas para este domingo.

Este domingo 25 de enero, Mendoza se encuentra bajo alerta amarilla y naranja debido a tormentas de fuertes a severas, acompañadas de abundante lluvia, intensa actividad eléctrica y probabilidad de granizo.

Alerta amarilla

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla que abarca la cordillera de Las Heras, Luján de Cuyo y el Valle de Uco, con probabilidad de granizo. En el llano la inestabilidad se intensifica a partir de la tarde.

Durante la mañana, el cielo se presenta parcialmente nublado, con viento leve del sector norte. A partir de las 14 horas, comienza el desarrollo de tormentas en el Oeste del Gran Mendoza y del Valle de Uco, extendiéndose luego hacia Malargüe y la zona Sur.

Alerta naranja

Para el resto de la provincia rige una alerta naranja para las horas de la tarde y la noche.

Se prevén tormentas fuertes a localmente severas, con granizo, fuerte actividad eléctrica, ráfagas que podrían superar los 90 km/h y precipitaciones abundantes en cortos períodos, con acumulados estimados entre 30 y 60 mm, que podrían superarse de manera localizada.

La temperatura para este domingo se mantendrá elevada. La máxima rondará los 35ºC , mientras que la mínima llegó a los 21ºC.

Cómo estará el tiempo el lunes

Para el lunes 26 de enero, se prevé una mejora gradual de las condiciones meteorológicas, con un descenso de la temperatura.

El cielo se presentará con nubosidad variable, aunque aún se mantiene una alerta amarilla por tormentas fuertes en algunas zonas, especialmente en el Este provincial.

La máxima alcanzará los 32ºC y la mínima se ubicará cerca de los 23ºC con vientos moderados del sector sur.

¿Qué pasará el martes?

El martes 27 se espera una jornada con cielo seminublado a nublado, con tormentas aisladas y lluvias moderadas en sectores del Gran Mendoza, Valle de Uco y zona Este.

Las temperaturas se mantendrán más templadas, con una máxima cercana a los 30ºC y mínimas entre 15 y 21ºC.