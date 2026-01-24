Balacera en Luján de Cuyo: murió un hombre tras recibir un disparo en la vía pública

El hecho ocurrió en la mañana de este viernes en Perdriel. La víctima fue trasladada al Hospital Central donde se confirmó su fallecimiento, y por el ataque fue detenido un joven de 26 años.

Un hombre de 40 años fue asesinado este sábado por la mañana tras recibir un disparo de arma de fuego en la vía pública, en el distrito Perdriel, departamento de Luján de Cuyo.

El hecho ocurrió alrededor de las 9.26 horas en la intersección de las calles Costa Flores y Thames, en el barrio Costa Flores. La víctima fatal vivía en el departamento lujanino.

Según informaron fuentes policiales, múltiples llamados a la línea de emergencias alertaron sobre una persona herida de bala en el lugar.

Al arribar, el personal constató la presencia de vainas servidas en la vereda y en el interior del domicilio, entre ellas cartuchos de escopeta y munición calibre 9 milímetros. Vecinos de la zona señalaron que el ataque habría sido cometido por un hombre que luego se dio a la fuga.

De acuerdo a los testimonios, durante la noche se estaba realizando un festejo familiar en la vivienda cuando se desató un conflicto por ruidos molestos y gritos. Los agresores comenzaron a efectuar disparos hacia la casa y uno de los proyectiles impactó en la víctima.

Personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) lo asistió ,y constató que presentaba una herida de arma de fuego en el lateral derecho del tórax, con ingreso sin salida. Fue trasladado de urgencia al Hospital Central, donde pese a los esfuerzos médicos se confirmó su fallecimiento.

Tras un operativo de búsqueda, efectivos policiales lograron detener al presunto autor del homicidio en callejón Villanueva, a la altura de Viñedos El Mirlo, antes del barrio Valle Verde. El sospechoso, un joven de 26 años domiciliado en Perdriel, fue aprehendido en la vía pública cuando se desplazaba a pie junto a una mujer y un menor. Presentaba una herida en el rostro y durante la requisa se le secuestró un cuchillo de cocina.

En el lugar del hecho, personal de Científica halló dos vainas servidas calibre 9 milímetros y una vaina de escopeta calibre 12/70.

La fiscal de Luján de Cuyo, Dra. Andrea Tramontana, dispuso el traslado del detenido a disposición judicial, la preservación de sus manos para pericias, la toma de testimoniales y la intervención del ETI por la presencia de un menor.

La causa quedó caratulada como homicidio y continúa bajo investigación.