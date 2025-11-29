Mendoza bajo alerta amarilla y naranja por tormentas: las zonas donde podría llover y caer granizo

El Servicio Meteorológico Nacional renovó las alertas naranja y amarilla que alcanzan a diferentes regiones de la provincia ante la probabilidad de tormentas fuertes y caída de granizo.

Distintos reportes meteorológicos coinciden en que Mendoza está atravesando un fin de semana marcado por la inestabilidad.

Hay una gran probabilidad de lluvias tanto para el sábado, como para el domingo e incluso algunos pronósticos advierten que las precipitaciones podrían extenderse hasta el lunes.

Las zonas afectadas por las alertas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó las alertas para la provincia.

Alerta amarilla para todo el Valle de Uco y el sur de Mendoza.

El área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por granizo, frecuente actividad eléctrica, ráfagas de hasta 80 km/h y abundante caída de agua en períodos cortos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, que pueden ser superados en forma puntual.

Alerta naranja para la zona este y noreste de la provincia.

El área será afectada por tormentas fuertes, localmente severas. Las mismas estarán acompañadas por precipitaciones abundantes en períodos cortos, granizo de diversos tamaños, actividad eléctrica frecuente y ráfagas que puntualmente podrían superar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y

70 mm, que pueden ser superados en forma localizada.

La zona del Gran Mendoza y el sector cordillerano central no fueron incluidos bajo alerta para esta jornada.

¿Qué pasa mañana?

El domingo también se mantendrán las condiciones inestables.

El pronóstico indica un día con nubosidad variable, poco cambio de la temperatura, presencia de viento Zonda en Malargüe y nuevas precipitaciones en la cordillera.

La máxima descenderá a 25 grados.

El pronóstico del tiempo indica que la inestabilidad podría continuar durante el lunes, con lluvias intermitentes en distintos puntos de la provincia.