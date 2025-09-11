Godoy Cruz remata autos y motos a bajos precios: fechas, requisitos y cómo participar de la subasta

La Municipalidad de Godoy Cruz anunció un remate de 18 vehículos que se realizará el 18 de septiembre en la Oficina de Subastas del Poder Judicial. Conocé cómo participar, los requisitos y cuando los podés ir a ver.

Godoy Cruz realizará un nuevo remate de vehículos con el objetivo de liberar espacio en los depósitos municipales y reducir riesgos ambientales y de seguridad. La subasta se llevará a cabo el 18 de septiembre, y es una oportunidad para adquirir autos y motos a precios económicos.

Los interesados podrán ver los rodados el miércoles 17 de septiembre, de 15 a 17 horas, en la Playa de Secuestros municipal, ubicada en Independencia 650. Allí estarán disponibles los 18 vehículos para inspeccionar, entre ellos motos y automóviles de distintos modelos, cilindradas y características.

El remate de autos y motos se realizará el jueves 18 de septiembre desde las 9:30, en la Oficina de Subastas del Poder Judicial, situada en San Martín 322, planta baja, Ciudad de Mendoza. Se trata de una instancia pública, con inscripción presencial y abierta a toda persona interesada.

Requisitos para participar del remate de autos y motos en Godoy Cruz

Quienes deseen participar deberán presentar DNI y disponer del dinero para abonar el 10% del precio ofertado, más la comisión de la martillera (10%) y el impuesto fiscal (2,25%). El saldo restante deberá cancelarse en un plazo máximo de tres días hábiles tras la aprobación judicial de la subasta. Si no se cumple con los plazos, la compra quedará sin efecto y se perderán los montos entregados como garantía.

Los vehículos serán entregados únicamente cuando se haya abonado la totalidad del precio y deberán retirarse en el estado en que se encontraban durante la exhibición previa. Todos los gastos y trámites de inscripción quedarán a cargo del comprador.

Para consultas y requisitos adicionales, los interesados pueden comunicarse a los teléfonos 2615762349 o 2615521623, donde recibirán asesoramiento sobre los detalles de la subasta en Godoy Cruz.