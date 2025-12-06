Mendoza bajo alerta amarilla por tormentas: las zonas donde podría llover y caer granizo

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente la alerta amarilla por probabilidad de tormentas, lluvias y caída de granizo para algunas zonas de la provincia.

Este sábado 6 de diciembre continua vigente la alerta por tormentas en distintos puntos de la provincia de Mendoza, con probabilidad de granizo, intensas ráfagas y un descenso marcado de la temperatura.

La jornada se presentará ventosa e inestable, lo que dará una pausa al calor acumulado en los últimos días.

Zonas afectadas por la alerta amarilla

El Servicio Meteorológico Nacional informó que la alerta amarilla alcanza al Gran Mendoza, Lavalle, San Martín, Rivadavia, Junín, Santa Rosa, San Carlos, Tunuyán, Tupungato y las zonas de alta montaña.

En estas áreas, se prevén lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Los fenómenos pueden incluir caída de granizo, actividad eléctrica frecuente, ráfagas que podrían llegar a los 70 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos.

La precipitación acumulada podría ubicarse entre 20 y 40 milímetros, con posibles superaciones puntuales. En sectores de cordillera alta, las tormentas podrían presentarse con granizo y hasta nieve.

Durante la tarde y la noche podrían desarrollarse tormentas aisladas, especialmente sobre el Gran Mendoza, el Valle de Uco y la zona Este. También se registran vientos moderados del sudeste, asociados al ingreso de un frente frío.

La temperatura estimada para hoy:

Máxima: 28°C | Mínima: 20°C

En la zona cordillerana se espera cielo parcialmente nublado e inestable, con precipitacionesintermitentes y ráfagas moderadas que podrían reducir la visibilidad por momentos. Se mantienen las probabilidades de lluvias y nevadas débiles en sectores elevados.