Mendoza: abrieron la inscripción de los CCT para cursos gratuitos con salida laboral

Se trata de capacitaciones con certificación oficial donde se puede aprender electricidad, peluquería, inglés, minería, repostería entre otras.

Los Centros de Capacitación para el Trabajo (CCT) de la Ciudad de Mendoza lanzaron una nueva convocatoria para sus cursos gratuitos de formación profesional. Con una amplia oferta educativa y certificación oficial, estos programas buscan mejorar las oportunidades laborales de la comunidad a través de cursos cortos en áreas como administración, idiomas, artes aplicadas, carpintería, estética personal, agropecuaria, servicios, electrónica, informática, mecánica, labores, minería y turismo.

Las inscripciones están abiertas en el CCT- FP 6-036 Dr. Samuel Otropolsky ubicado en calle Urquiza 164 de Ciudad y el CCT 6-015 Cecilia Grierson ubicado en calle Salta al 1149 de Ciudad. Los cursos abarcan diversas áreas de especialización con modalidad presencial y cupos limitados.

Qué cursos gratuitos hay disponible

Carpintería

Electricidad

Textil

Gastronomía

Peluquería

Inglés

Mecánica

Minería

Artes aplicadas

Informática

Turismo

Vitrofusión

Estética personal

Los cursos tienen diferentes horarios y varían dependiendo de la institución, pero cuentan con turno de mañana, tarde y vespertino.

Cómo inscribirse

Desde la Municipalidad destacaron que se trata de cursos de formación gratuitos, con certificación oficial de la Dirección General de Escuelas (DGE) orientados a fortalecer las habilidades para el empleo.

Para inscribirse se pueden comunicar al 4292464 (CCT Manuel Otropolsky) o dirigirse al CCT. Para el CCT Cecilia Grierson se pueden comunicar al mail @cct6015ceciliagrierson oa los números de contacto que aparecen en cada imagen.