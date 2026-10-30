Cortes en el Acceso Este: dónde serán las obras y cuáles son los desvíos en Guaymallén desde este 31 de octubre

Los trabajos arrancan este sábado 31 de octubre y se extenderán durante los próximos días. Habrá intervenciones en distintos sectores del corredor y cambios en la circulación, especialmente en las laterales.

Quienes circulen por el Acceso Este en Guaymallén deberán tener en cuenta una serie de modificaciones en el tránsito a partir de este sábado 31 de octubre. La Municipalidad realizará trabajos de mantenimiento y obras vinculadas con la futura rotonda de calle Urquiza y bacheo de fisuras, por lo que habrá reducciones de calzada y cortes en algunos tramos.

El cronograma contempla tres intervenciones: la erradicación de un árbol junto al acceso, el sellado de fisuras en la calzada y la construcción de una nueva rotonda. Si bien se buscará mantener habilitadas las calzadas principales, los automovilistas deberán circular con precaución y considerar posibles demoras.

Acceso Este: qué calles estarán afectadas desde este sábado 31 de octubre

La primera intervención comenzará este sábado 31 de octubre, a partir de las 9, sobre la mano del Acceso Este que circula hacia el este, a la altura de calle Urquiza.

En ese sector se realizará la erradicación de un ejemplar forestal ubicado junto a la calzada, cerca de la rama de conexión con el acceso. Para llevar adelante las tareas, se dispondrá una reducción parcial de calzada durante aproximadamente dos horas.

Personal de Tránsito de Guaymallén estará presente para ordenar la circulación y garantizar la seguridad de los trabajadores y conductores. Una vez finalizado el operativo, el tránsito volverá a habilitarse con normalidad. Desde el municipio aclararon que, si se registran lluvias, los trabajos serán reprogramados.

Obras en el Acceso Este: sellarán fisuras entre el Acceso Sur y calle Estrada

Otra de las tareas previstas comprende el sellado de fisuras en el carril rápido del Acceso Este, en sentido hacia el este, desde la conexión con el Acceso Sur hasta calle Estrada.

Los trabajos avanzarán por etapas, en tramos de aproximadamente 500 metros. Durante cada intervención, los conductores podrán circular por los otros dos carriles que permanecerán habilitados, por lo que no se prevé un corte total DEL Acceso Este.

Al igual que en el operativo del sábado, las tareas estarán sujetas a las condiciones meteorológicas. En caso de lluvia, serán reprogramadas.

Desde el lunes 2 de noviembre: corte total en la lateral norte del Acceso Este

El cambio más importante en la circulación comenzará el lunes 2 de noviembre, cuando se inicien las obras para construir la futura rotonda que conectará el Acceso Este con calle Urquiza.

Durante esta etapa, se interrumpirá por completo el tránsito en la lateral norte, en el tramo comprendido entre Ascasubi y Arenales. El corte estará ubicado en la intersección de la colectora con Ascasubi.

Quienes utilicen habitualmente ese sector deberán optar por recorridos alternativos para continuar su trayecto.

Cuáles son los desvíos por el corte en Guaymallén

De acuerdo con las alternativas informadas por el municipio, los automovilistas podrán utilizar las siguientes opciones:

Por calle Tirasso: salir por esa arteria, cruzar el puente sobre el Acceso Este hacia el sur y retomar hacia el oeste por Elpidio González. También se podrá continuar hacia el norte por Bandera de los Andes o por Godoy Cruz.

salir por esa arteria, cruzar el puente sobre el Acceso Este hacia el sur y retomar hacia el oeste por Elpidio González. También se podrá continuar hacia el norte por Bandera de los Andes o por Godoy Cruz. Por 9 de Julio o Higuerita: utilizar esas salidas para buscar recorridos alternativos hacia el oeste, como Pedro del Castillo o Godoy Cruz.

utilizar esas salidas para buscar recorridos alternativos hacia el oeste, como Pedro del Castillo o Godoy Cruz. Por calle Ascasubi: salir hacia el norte. Desde allí se podrá circular solamente hasta Bandera de los Andes, debido al corte previsto en la zona.

La obra incluye la construcción de la nueva rotonda y sus ramas de vinculación. Mientras duren las tareas, el municipio procurará mantener habilitadas las calzadas principales del Acceso Este.

Ante los cambios, se recomienda respetar la señalización, seguir las indicaciones del personal de tránsito y prever más tiempo para los desplazamientos por ese sector de Guaymallén.