Mendoza: así funcionarán los colectivos, supermercados y otros servicios para Año Nuevo

Por las fiestas de fin de año se montará un operativo especial en la Provincia de Mendoza. Algunos servicios se verán resentidos, mientras que otros no funcionarán en determinados horarios.

Con la llegada del Año Nuevo, los servicios esenciales, como el transporte público, estaciones de servicio y comercios, tendrán horarios distintos a los que tienen habitualmente. Además, con motivo de las fiestas de fin de año, Mendoza implementará un dispositivo integral que impactará en el funcionamiento habitual de distintos servicios y un refuerzo en el área de seguridad vial y salud.

Mendoza: cómo funcionarán los colectivos para Año Nuevo

Según se informó, el transporte público en Mendoza tendrá horarios especiales tanto el 31 de diciembre como el 1 de enero:

Miércoles 31 de diciembre: los colectivos urbanos y de media y larga distancia circularán con frecuencias de día hábil , aproximadamente hasta las 21.30 , dependiendo del recorrido.

los colectivos urbanos y de media y larga distancia circularán con , aproximadamente , dependiendo del recorrido. Miércoles 1 de enero: el servicio funcionará con frecuencias de día feriado, es decir, con mayor intervalo entre unidades.

Algo a tener en cuenta es que, a partir del 1 de enero, el pasaje de colectivo en el Gran Mendoza tendrá un aumento. De esta manera pasará de costar $1.200 a $1.400.

Estaciones de servicio con horarios especiales para el 31 diciembre

La Asociación Mendocina de Expendedores de Naftas y Afines (AMENA) confirmó que habrá un corte nocturno del servicio en las estaciones de Mendoza.

El 31 de diciembre cerrarán los surtidores a las 22 y solo habrá atención para los servicios de emergencia. Mientras que la reapertura de los surtidores será el 1 de enero, desde las 6 de la mañana.

Cómo funcionará el comercio en Mendoza para Año Nuevo

El Centro Empleados de Comercio de Mendoza (CEC) confirmó el miércoles 31 de diciembre, los comercios de la provincia cerrarán sus puertas a las 14 horas.

En tanto, el 1 de enero de 2026 no habrá actividad comercial, por lo que los locales permanecerán cerrados durante la jornada.

Mendoza: ¿Cómo funcionarán los hospitales?

Desde el Ministerio de Salud se aseguró que el sistema sanitario funcionará con normalidad durante las fiestas.

La subsecretaria de salud, Carina Copparoni, confirmó que todas las guardias hospitalarias estarán operativas. Y que habrá refuerzos sanitarios en zonas turísticas como Potrerillos, Carrizal, Valle Grande, El Nihuil, Los Reyunos, Uspallata y Puente del Inca.

Refuerzo de seguridad y controles de alcoholemia

El Ministerio de Seguridad desplegará un operativo intensivo desde el 31 hasta la noche del 1 de enero con:

Controles de alcoholemia en toda la provincia.

en toda la provincia. Presencia policial en rutas, accesos y zonas turísticas.

Fiestas habilitadas y denuncias

Para la noche del 31 de diciembre, se habilitaron 36 fiestas en toda la provincia: 18 en el Gran Mendoza, 4 en la zona Este, 9 en el Valle de Uco y 5 en el Sur. Además, se fiscalizarán más de 150 locales de esparcimiento categorizados que permanecerán abiertos durante las celebraciones.

Las fiestas clandestinas pueden denunciarse al 911 o al 0800-222-0900.

Controles náuticos y prevención de incendios

Durante las fiestas se reforzarán los controles en embalses y ríos. Está prohibida:

La navegación nocturna

El nado en aguas abiertas

Las actividades fuera de zonas boyadas y sin guardavidas

Las multas por infracciones graves pueden superar los 4 millones de pesos.

Además, el Plan Provincial de Manejo del Fuego mantendrá guardias permanentes. Está prohibido encender fuego fuera de lugares habilitados y usar pirotecnia, con sanciones.