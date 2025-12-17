El comercio mendocino cerrará temprano el 24 y 31 de diciembre: ¿a qué hora?

El Centro Empleados de Comercio de Mendoza acordó con las cámaras empresarias el cierre de los locales a las 14 el 24 y 31 de diciembre, mientras que el 25 de diciembre y el 1 de enero no habrá actividad comercial en la provincia.

El Centro Empleados de Comercio de Mendoza (CEC), conducido por Fernando Ligorria, confirmó que se alcanzó un acuerdo con las cámaras empresarias para que los trabajadores del sector puedan celebrar las Fiestas de Navidad y Año Nuevo junto a sus familias.

Según lo informado por la entidad gremial, tanto el martes 24 de diciembre como el martes 31 de diciembre, los comercios de la provincia cerrarán sus puertas a las 14 horas.

La medida, que se repite como en años anteriores, busca garantizar el descanso y el encuentro familiar de los empleados mercantiles en fechas especiales.

En tanto, el 25 de diciembre y el 1 de enero de 2026 no habrá actividad comercial, por lo que los locales permanecerán cerrados durante ambas jornadas.

Desde el CEC destacaron el consenso alcanzado con el sector empresario y remarcaron la importancia de respetar los horarios acordados, en beneficio de los trabajadores del comercio mendocino.

Horarios trabajadores de comercio: