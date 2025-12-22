Mendoza: así funcionarán los colectivos, supermercados y estaciones de servicio para Navidad

Por las fiestas de fin de año se montará un operativo especial en la Provincia de Mendoza. Algunos servicios se verán resentidos, mientras que otros se suspenderán en horarios de la noche. El Gobierno de Mendoza refuerza los controles de seguridad, salud y tránsito en toda la provincia.

Con la llegada de la Nochebuena y Navidad, los comercios y los servicios esenciales, como el transporte público, estaciones de servicio y comercios, tendrán horarios distintos a los que tienen habitualmente. Además, con motivo de las fiestas de fin de año, Mendoza implementará un dispositivo integral que impactará en el funcionamiento habitual de distintos servicios. El plan fue coordinado entre los ministerios de Seguridad y Justicia, Energía y Ambiente y Salud y Deportes, y contempla controles viales, sanitarios y náuticos.

Cómo funcionarán los colectivos en Navidad

Según se informó oficialmente, el transporte público en Mendoza tendrá horarios especiales tanto el 24 como el 25 de diciembre:

Martes 24 y martes 31 de diciembre: los colectivos urbanos y de media y larga distancia circularán con frecuencias de día hábil , aproximadamente hasta las 21.30 , dependiendo del recorrido.

los colectivos urbanos y de media y larga distancia circularán con , aproximadamente , dependiendo del recorrido. Miércoles 25 de diciembre y 1 de enero: el servicio funcionará con frecuencias de día feriado, es decir, con mayor intervalo entre unidades.

Estaciones de servicio: horarios especiales en Nochebuena

La Asociación Mendocina de Expendedores de Naftas y Afines (AMENA) confirmó que habrá un corte nocturno del servicio. Tanto el 24 y el 31 de diciembre se cerrará a las 22 horas. Solo habrá guardias para servicios de emergencia.

Mientras que la reapertura de los surtidores será el 25 de diciembre, desde las 6 de la mañana, y el 1 de enero de 2026, también desde las 6 horas.

Cómo funcionará el comercio en Mendoza el 24 y 25 de diciembre

El Centro Empleados de Comercio de Mendoza (CEC) confirmó que tanto el miércoles 24 de diciembre como el miércoles 31 de diciembre, los comercios de la provincia cerrarán sus puertas a las 14 horas.

En tanto, el 25 de diciembre y el 1 de enero de 2026 no habrá actividad comercial, por lo que los locales permanecerán cerrados durante ambas jornadas.

Mendoza: ¿Cómo funcionarán los hospitales en Navidad y Año Nuevo?

Desde el Ministerio de Salud se aseguró que el sistema sanitario funcionará con normalidad durante las fiestas.

La subsecretaria de salud, Carina Copparoni, confirmó que todas las guardias hospitalarias estarán operativas. Y que habrá refuerzos sanitarios en zonas turísticas como Potrerillos, Carrizal, Valle Grande, El Nihuil, Los Reyunos, Uspallata y Puente del Inca.

Refuerzo de seguridad y controles de alcoholemia

El Ministerio de Seguridad desplegará un operativo intensivo desde la víspera de Navidad hasta la noche del 25, con:

Controles de alcoholemia en toda la provincia.

en toda la provincia. Presencia policial en rutas, accesos y zonas turísticas.

Fiestas habilitadas y denuncias

Hasta el momento hay 14 fiestas habilitadas en Mendoza: 5 en el Gran Mendoza, 3 en la zona Este, 3 en el Valle de Uco y 3 en el Sur.

Las fiestas clandestinas pueden denunciarse al 911 o al 0800-222-0900.

Controles náuticos y prevención de incendios

Durante las fiestas se reforzarán los controles en embalses y ríos. Está prohibida:

La navegación nocturna

El nado en aguas abiertas

Las actividades fuera de zonas boyadas y sin guardavidas

Las multas por infracciones graves pueden superar los 4 millones de pesos.

Además, el Plan Provincial de Manejo del Fuego mantendrá guardias permanentes. Está prohibido encender fuego fuera de lugares habilitados y usar pirotecnia, con sanciones que pueden llegar hasta los 58 millones de pesos.