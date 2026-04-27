Le transfirieron por error $1 millón, se lo devolvió a una panadería y armaron una campaña para agradecerle con una insólita recompensa 

Un hombre devolvió $1 millón que recibió por error y la dueña de una panadería lo sorprendió con un regalo único que se volvió viral en las redes sociales.

Un hecho que podría haber terminado en un gran perjuicio económico se transformó en una historia viral. En la provincia de San Luis, un hombre recibió por equivocación una transferencia de $1 millón de una panadería, pero decidió devolver el dinero sin dudarlo y el negocio ahora lo busca a través de las redes sociales para hacerle un peculiar regalo como agradecimiento.

Todo comenzó cuando la dueña de una panadería realizó una transferencia que estaba destinada a una inmobiliaria. Sin embargo, por un error en el alias, el dinero terminó en la cuenta de otra persona a la que ella no conocía.

Al advertir que el monto no había llegado al destinatario correcto, la mujer entró en desesperación al no poder contactar al hombre que había recibido casi $1 millón.

Sin embargo, algo que no se espera ocurrió, y es que el hombre, en tan solo 20 minutos, le reenvió el dinero que no le pertenecía sin ningún tipo de reclamo ni comunicación previa con la dueña de la panadería.

“Podría haber salido todo mal, pero terminó de la mejor manera”, expresó la emprendedora al relatar lo sucedido.

La búsqueda viral para agradecer el gesto

Conmovida por la actitud, la mujer decidió iniciar una campaña en las redes sociales para encontrar al protagonista de la historia y agradecerle personalmente. Es por eso que subió un video contando toda la situación y pidiendo ayuda para poder identificar al hombre que había protagonizado el gesto solidario.

Como forma de retribuir la devolución del dinero y destacar su honestidad, la dueña del negocio decidió hacerle un regalo fuera de lo común. “Queremos regalarle la torta de su cumpleaños por 10 años”, contaron como manera de agradecimiento.

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Finalmente, tras la repercusión y una intensa búsqueda, desde la panadería lograron dar con él y establecer contacto directo. “Ya lo encontramos. Estamos muy agradecidos”, confirmaron.