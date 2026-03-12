Luján de Cuyo: un hombre estaba trabajando en una obra y cayó en un pozo séptico

El trabajador debió ser rescatado por bomberos y personal policial y fue trasladado a un hospital con fractura expuesta en el tobillo derecho.

Un obrero de 58 años resultó herido este jueves tras protagonizar un accidente laboral en Luján de Cuyo, cuando cayó dentro de un pozo séptico en construcción mientras trabajaba en una obra ubicada en Carrodilla. El hombre quedó atrapado a varios metros de profundidad y tuvo que ser rescatado por bomberos y personal policial.

El hecho ocurrió alrededor de las 12.45, cuando un llamado al 911 alertó sobre la caída accidental de un trabajador dentro de una excavación en una obra en construcción. A partir de la denuncia, se desplegó un operativo de emergencia para asistir al obrero.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Comisaría 47° de Carrodilla y bomberos del Cuartel Central, quienes comenzaron rápidamente con las tareas para rescatar al trabajador que había quedado atrapado en el interior del pozo.

Según informaron fuentes policiales, la excavación tenía aproximadamente ocho metros de profundidad, lo que complicó las tareas de rescate.

Tras varios minutos de trabajo, los rescatistas lograron extraer al obrero del interior del pozo séptico, quien presentaba visibles signos de lesión en una de sus piernas. Según indicaron, el hombre sufrió una fractura expuesta en el tobillo derecho, por lo que se dispuso su traslado al Hospital Santa Isabel de Hungría para ser tratado.