Mendoza: a qué hora y en qué zonas podría llover este domingo

Las condiciones se mantendrán estables durante gran parte del día, pero hacia la tarde noche podrían registrarse precipitaciones en algunos sectores de la provincia.

El pronóstico del tiempo para este domingo 12 de abril anticipa probabilidad de tormentas en algunas zonas de Mendoza.

Horario y zonas dónde podría llover este domingo

Según el reporte meteorológico, a partir de las 15:00 horas se espera un aumento de nubosidad en el Valle de Uco.

Desde las 18:00 podrían registrarse lluvias débiles a moderadas en Malargüe y en el sur provincial. Se trata de tormentas aisladas.

Por el momento, no se prevén precipitaciones para el resto del territorio, incluyendo el Gran Mendoza y la zona Este.

En cuanto al viento, se espera circulación leve del norte entre el mediodía y la noche, lo que mantendrá una jornada templada, con una máxima que rondará entre 27°C.

En Alta Montaña, en tanto, se prevé cielo seminublado desde el mediodía, sin precipitaciones.

Cómo sigue el tiempo en Mendoza

El lunes 13 llegará con cielo nublado en el sur y parte del Este durante la mañana, aunque sin lluvias previstas.

Máxima: 24°C | Mínima: 12°C

Martes 14

Se espera una jornada más inestable. Habrá Zonda débil en Malargüe y precordillera sur durante la tarde, mientras que hacia la noche aumentará la nubosidad en gran parte de la provincia. A partir de la medianoche podrían registrarse lluvias en el Valle de Uco, el Este y el Gran Mendoza, extendiéndose hacia la madrugada del miércoles.

Máxima: 28°C | Mínima: 13°C