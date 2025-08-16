Con sol y lluvia: el pronóstico para el fin de semana del Día del Niño

El sábado tendrá buenas condiciones, pero hacia el domingo y el lunes el clima cambiará con precipitaciones y descenso de la temperatura.

El fin de semana del Día del Niño tendrá cambios en el clima, con jornadas de sol alternadas con períodos de nubosidad y precipitaciones, y un descenso de la temperatura hacia el inicio de la semana.

El sábado comenzará con nubosidad en disminución y vientos leves del noreste.

La temperatura alcanzará una máxima de 18°C y una mínima de 5°C.

Salida del sol: 08:08

Puesta del sol: 19:02

El pronóstico para el Día del niño

El cielo se mantendrá parcialmente nublado durante gran parte del día.

Hacia la noche se esperan precipitaciones y nevadas en zona cordillerana.

La máxima será de 18°C y la mínima de 6°C.

¿Cómo estará el lunes?

Se espera un marcado descenso de la temperatura, con cielo mayormente nublado y vientos del sur.

Habrá lluvias en la madrugada y nevadas en la cordillera.

La máxima será de 13°C y la mínima de 8°C.