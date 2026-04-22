Subsidio para comprar la garrafa: ¿cómo te podés inscribir?

El Gobierno nacional oficializó la eliminación del Plan Hogar y avanzó con la implementación de un nuevo esquema de asistencia denominado Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), que reemplaza por completo al sistema anterior. A partir de esta modificación, quienes eran beneficiarios deberán inscribirse nuevamente para continuar recibiendo ayuda para la compra de garrafas.

Según informó la Secretaría de Energía, el SEF incorpora a los usuarios vulnerables que utilizan gas envasado, pero con un mecanismo diferente de otorgamiento. A diferencia del esquema previo, ya no habrá pagos a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). En cambio, el beneficio se aplicará directamente como un descuento al momento de la compra, siempre que se utilicen medios de pago electrónicos.

La inscripción ya se encuentra habilitada en la web oficial de subsidios de la Secretaría de Energía y deberá completarse dentro de un plazo máximo de seis meses. Durante ese período, el Gobierno garantizará la continuidad de la asistencia para quienes integraban el Plan Hogar, siempre que cumplan con los requisitos establecidos.

Desde el Ejecutivo recordaron que durante la gestión del presidente Javier Milei los pagos del Plan Hogar no se realizaban de forma mensual y que el monto del subsidio había quedado desactualizado frente al costo real de las garrafas. En ese contexto, sostienen que el nuevo esquema busca ser más eficiente y acorde a los valores actuales.

Subsidios para garrafas: ¿qué requisitos debés cumplir?

Para acceder al SEF, los solicitantes deberán acreditar ingresos iguales o inferiores a tres Canastas Básicas Totales, según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), lo que equivale actualmente a $3.641.397 para un hogar tipo 2.

Además, se contemplan situaciones de vulnerabilidad específicas, como la presencia de integrantes con Certificado Único de Discapacidad (CUD), pensiones para excombatientes o el Certificado de Vivienda del ReNaBaP.

Al momento de realizar la inscripción, será necesario contar con el número de CUIL de todos los mayores de 18 años del hogar, el Documento Nacional de Identidad del titular y una dirección de correo electrónico personal.

En cuanto a la modalidad del beneficio, el descuento se aplicará únicamente en operaciones realizadas con medios de pago electrónicos, por lo que no estará disponible para compras en efectivo. Aunque todavía no se informó el porcentaje exacto del subsidio, el trámite debe hacerse de forma personal, exclusivamente por internet y sin intermediarios.