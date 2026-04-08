Mecheros Vip: ¿qué paso con los mendocinos acusados en Miami?

Cinco mendocinos fueron detenidos en diciembre de 2025 en el Dolphin Mall, acusados de integrar una banda dedicada al robo de prendas de marcas reconocidas. El caso generó repercusión en Mendoza y en la comunidad argentina en Florida, y tras meses de proceso judicial se conoció la resolución definitiva.

El 1 de diciembre de 2025, cinco mendocinos fueron arrestados en el Dolphin Mall de Miami. La acusación inicial los vinculaba con el robo de una valija y con la sustracción de mercadería de locales de marcas como Columbia, The North Face y Tommy Hilfiger. La noticia rápidamente se replicó en Mendoza y en la comunidad argentina en Estados Unidos, donde el caso fue bautizado mediáticamente como el de los “Mecheros Vip”.

Los detenidos fueron identificados como Diego Luis Xiccato, Mauricio Ariel Aparo-Orlando, Sebastián Luis Moya, Juan Manuel Zuloaga-Arenas y Juan Pablo Rua. La fiscalía los acusó de organización criminal y hurto, lo que derivó en un proceso judicial que se extendió durante cuatro meses. Durante ese tiempo, los implicados siguieron de cerca la evolución de la causa, mientras los abogados defensores cuestionaban la solidez de las pruebas.

La novedad llegó en abril de 2026: la Justicia de Florida retiró todos los cargos y los declaró inocentes. El abogado Roberto Castillo explicó que “se trató de una exageración policial” y que nunca existieron elementos suficientes para sostener la acusación. “El procedimiento fue apresurado y sin fundamentos sólidos. Finalmente, la Justicia reconoció la inocencia de mis clientes”, señaló.

El proceso judicial mostró un giro progresivo. Primero se descartó la imputación por organización criminal, y luego se retiraron los cargos de hurto. Con esa decisión, los cinco mendocinos quedaron libres de culpa y cargo, cerrando un capítulo que había puesto en duda su futuro en Estados Unidos.

Uno de los puntos más sensibles era el impacto en sus visas. Castillo aseguró que no habrá inconvenientes para que los acusados regresen a Estados Unidos: “El fallo deja en claro que no existe antecedente alguno que pueda afectar su situación migratoria”.

La Justicia estadounidense concluyó que no existían pruebas suficientes y los absolvió, marcando el final de un caso que había comenzado con gran resonancia mediática.