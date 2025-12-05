Conocé qué es lo que se llevaron los “mecheros mendocinos” del shopping de Miami

Cinco hombres quedaron en el centro de la polémica internacional tras un episodio insólito en un reconocido centro comercial de Estados Unidos, con consecuencias judiciales que aún deberán enfrentar.

El caso de los cinco mendocinos detenidos en Estados Unidos generó gran repercusión tanto en Mendoza, Argentina como en Miami. Los hombres, todos mayores de 40 años, fueron arrestados en el Dolphin Mall, uno de los centros comerciales más concurridos de la ciudad, acusados de robar prendas y accesorios de distintas marcas. La noticia se viralizó rápidamente y puso el foco en el listado de objetos que intentaron sustraer.

La detención se produjo luego de que las cámaras de seguridad del shopping registraran los movimientos sospechosos de los acusados. La policía intervino y logró capturarlos en dos instancias: primero a dos de ellos dentro del centro comercial y luego a los otros tres en las inmediaciones. El episodio sorprendió por el perfil de los involucrados, quienes habían viajado a Miami para participar de una despedida de soltero.

Los protagonistas de este hecho fueron identificados como Diego Xiccato, Mauricio Ariel Aparo Orlando, Sebastián Luis Moyano, Juan Manuel Zuloaga Arenas y Juan Pablo Rua. Todos quedaron bajo custodia y enfrentan cargos por hurto. La justicia estadounidense les otorgó la libertad condicional tras el pago de una fianza conjunta de 21.000 dólares, aunque deberán regresar a Miami en los próximos meses para enfrentar el juicio correspondiente.

Lo que más llamó la atención fue el listado de lo robado. Según el informe policial, los mendocinos intentaron llevarse:

Una camiseta Tommy Hilfiger por el valor de 16.99 dólares

Un paraguas Tommy Hilfiger de 19.75 dólares

Un paraguas por 19.75 dólares

Una chaqueta Columbia de 120 dólares

Una chaqueta por 130 dólares

Una chaqueta por 100 dólares

Una chaqueta por 120 dólares

Una chaqueta de 150 dólares

Un sweter por 21.99 dólares

Dos camisetas por 22.25 dólares cada una

Un cinturón por 24.75 dólares

Un pantalón deportivo de 42.25 dólares

Dos jeans por un valor de 44.75 y 49.75 dólares

Una billetera de 27.25 dólares

En total, la mercadería no superaba los 1.000 dólares, ya que dentro de las valijas se encontraron más artículos de distintas marcas.

El contraste entre el valor de los objetos y la magnitud de la causa judicial generó debate. No se trataba de artículos de lujo, sino de prendas y accesorios de uso cotidiano, lo que reforzó la sorpresa por la decisión de los acusados de arriesgarse a cometer un delito en un país con controles estrictos y sanciones severas.

Además de la fianza, la justicia les impuso restricciones: los cinco mendocinos tienen prohibido acercarse de por vida al Dolphin Mall y deberán cumplir con las condiciones de su libertad condicional hasta que se realice el juicio. El episodio dejó en claro la rigurosidad del sistema judicial estadounidense frente a este tipo de delitos.