“Me asomé por la ventana y se veían las llamas”: bomberos continúan trabajando para controlar el incendio del galpón cerca del cementerio de Las Heras

Bomberos de Godoy Cruz, Guaymallén y otros cuarteles continúan trabajando en el galpón ubicado frente al Cementerio de Capital.

El incendio en un galpón frente al Cementerio de Capital continúa demandando un importante operativo de Bomberos, con dotaciones de Godoy Cruz, Guaymallén y otros cuarteles que se sumaron a las tareas.

Con el correr de los minutos, disminuyó la cantidad de humo y cambió su tonalidad, aunque los trabajos siguen siendo complejos por las características del inmueble.

El siniestro llamó la atención de vecinos y de las personas que circulaban por la zona. Un residente del lugar relató que sintió molestias por el humo. “Yo sentí el olor del humo, me asomé por la ventana y se veían las llamas para allá.”

El vecino también denunció reiterados robos en un depósito de la zona. Según contó, en otra oportunidad la Policía intervino luego de que realizaran un boquete para ingresar al lugar. Además, aseguró que durante la noche suelen escuchar ruidos y que quienes entran al predio escaparían por la parte trasera, saltando una pared y llevándose objetos. Por el momento, no se confirmó si esos hechos tienen relación con el incendio.

Los bomberos ingresaron por un terreno lindero, donde forzaron un portón para acceder a un sector contiguo al galpón y continuar con las tareas.

Las dimensiones y la altura del inmueble dificultan el trabajo de los equipos. Por sus características, el ingreso requiere el uso de escaleras y limita las posibilidades de acceso de los camiones de emergencia.

Mientras continúan las tareas para controlar el fuego, la cantidad de humo visible desde los alrededores disminuyó respecto de los primeros momentos del incendio.

Hasta el momento, no se informaron oficialmente las causas del siniestro ni se confirmó si hubo personas heridas.