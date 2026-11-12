Murió Paolo, el rockero: Jorge Montejo tenía 68 años y fue un ícono de la televisión argentina

El actor y humorista falleció en Tandil, su ciudad natal, donde permanecía internado por una afección respiratoria. Alcanzó la popularidad en los años 80 y 90 con un personaje que dejó frases y una estética inconfundibles.

La televisión y el humor argentino perdieron a uno de sus personajes más recordados. Jorge Juan Montejo, conocido popularmente como Paolo, el rockero, murió a los 68 años en el Hospital Municipal Ramón Santamarina de Tandil, la ciudad bonaerense donde nació.

El actor estaba internado por una infección respiratoria y falleció a las 21.16 del miércoles 11 de noviembre, según informaron fuentes municipales. Otros medios precisaron que atravesaba un cuadro de pulmonía.

Montejo construyó un personaje que se convirtió en un clásico de la televisión de los años 80 y 90. “¡Uhhh, loco!”, “¿Entendés, chabón?” y “¡Qué mala onda!” fueron algunas de las expresiones que quedaron asociadas para siempre a Paolo.

El nombre también tuvo su propia historia. “No se podía llamar Johnny, tenía que ser Paolo”, explicó Montejo en una entrevista. Juan Alberto Badía fue quien completó la identidad al agregarle “el rockero”. Su argumento era que “los hippies se iban a extinguir, pero los rockeros no”.

Su primera aparición fue en Badía & Cía., el programa conducido por Badía. Después llegó a Feliz Domingo, donde sus monólogos se hicieron conocidos entre los adolescentes que seguían el ciclo con la ilusión de viajar a Bariloche. También pasó por otros programas, como De carne somos, El gordo y el flaco, Siempre sábado, Palermo Hollywood y Peligro sin codificar.

El éxito televisivo también le abrió las puertas del cine. Montejo participó en películas que tuvieron una amplia repercusión entre el público argentino, entre ellas Los bañeros más locos del mundo y Los matamonstruos en la mansión del terror, ambas estrenadas en 1987. Años después formó parte de Extermineitors IV: Como hermanos gemelos (1992).

De la filmación de Los bañeros más locos del mundo recordaba especialmente una escena en la que sufrió un accidente durante una secuencia con una silla de ruedas. “Fui por la rampa con todo y luego me golpeé de verdad”, contó. A pesar del golpe, conservaba un buen recuerdo de aquella producción y de sus compañeros de elenco.

Detrás de la popularidad, Montejo atravesó etapas difíciles que lo alejaron de los medios. En distintas entrevistas habló abiertamente sobre sus problemas de adicción a las drogas y la depresión. Estuvo internado durante tres meses en un centro neuropsiquiátrico de Buenos Aires y, posteriormente, regresó a Tandil para continuar sus tratamientos y estar cerca de su familia.

En ese período también tuvo que enfrentar dos noticias falsas sobre su fallecimiento, difundidas entre 2004 y 2011. Las versiones llegaron a perjudicar su trabajo: algunas personas creían que quien se presentaba en los espectáculos era un doble y no el verdadero Paolo.

En los últimos años, el actor había vuelto a instalarse en Tandil, su ciudad natal. Allí continuó con actividades vinculadas al espectáculo, realizó publicidades para comercios de la zona, participó en eventos privados y compartió videos humorísticos en las redes sociales.