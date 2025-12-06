Más carne en mal estado en Mendoza: secuestraron 374 kilos en un comercio de Guaymallén

En un control realizado en Guaymallén, bromatología y la Policía retiraron de circulación 374 kilos de carne y otros alimentos que no estaban en condiciones para el consumo. En otro procedimiento en General Alvear, se secuestraron animales bovinos transportados sin la identificación obligatoria.

En el marco de los controles que se desarrollan de manera permanente en Mendoza, equipos policiales y técnicos del Gobierno provincial realizaron dos operativos en los departamentos de General Alvear y Guaymallén.

Las actuaciones permitieron detectar serias irregularidades tanto en el transporte de ganado como en la comercialización de alimentos en condiciones no aptas para el consumo humano.

Las intervenciones se llevaron adelante como parte del Plan Estratégico contra el Abigeato, un programa que apunta a reforzar la trazabilidad del ganado y garantizar la seguridad alimentaria en toda la provincia.

Operativo en Guaymallén

El operativo se desarrolló en Guaymallén, donde la Policía, junto a personal de Bromatología municipal, llevó adelante controles en carnicerías. Durante la inspección en un local que funcionaba como carnicería y panadería, se detectaron múltiples falencias sanitarias: carne vacuna y porcina en mal estado, ausencia de cadena de frío, contaminación cruzada, salsas sin rotulación, pastas en proceso de descomposición y graves deficiencias de higiene en utensilios y superficies de trabajo.

Como resultado de la inspección, se decomisaron:

374 kilos de productos cárnicos

35 bolsas de pan de cinco kilos cada una

72,650 kilos de pan rallado

1.200 botellas de salsa de 250 gramos, otras 48 botellas de un litro

22 kilos de fiambres

4,5 kilos de pastas.

Desde Bromatología se ordenó el decomiso y la desnaturalización de toda la mercadería, al considerarla no apta para el consumo humano, en cumplimiento de lo establecido por el Código Alimentario Nacional.

Procedimiento en Alvear

El otro procedimiento tuvo lugar este viernes, cerca de las 16.30 horas, en la intersección de calle 10 y calle G, en General Alvear. Allí, personal de la Policía Rural detuvo la marcha de un camión que trasladaba dos animales bovinos. Al realizar la inspección correspondiente, los efectivos constataron que los animales no tenían la marca a fuego obligatoria, un requisito clave para acreditar su origen, propiedad y estado sanitario.

Ante esta situación, y siguiendo instrucciones del Ayudante Fiscal de turno, se labraron actuaciones por infracción al artículo 206 del Código Penal. Además, se dispuso el secuestro de los dos bovinos, que fueron trasladados a un corral habilitado por el área de Ganadería.

El conductor del vehículo fue identificado y quedó supeditado a la causa judicial.